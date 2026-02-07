Додому повернувся батько п’яти дітей, який двічі потрапляв у російський полон

Через майже чотири роки Віктор Дмитренко вдруге повернувся додому з полону РФ

Віктора Дмитренка з Маріуполя вдалося обміняти 5 лютого

Український захисник Віктор Дмитренко з Маріуполя повернувся додому в межах 71-го обміну полоненими 5 лютого. Цей полон став другим для військового, а вдома його чекали дружина і п’ятеро дітей. Як інформує «Главком», про це повідомляє сайт міста Маріуполя 0629.

Загалом під час обміну полоненими в Україну повернулося десять захисників, які мають маріупольську прописку. Серед них і Віктор Дмитренко.

У травні 2025 року дружина захисника Наталія розповідала, у 2014 році Віктор відвіз дружину та трьох дітей до рідних у Миколаїв, а сам долучився до батальйону Донбас та боронив українські території. Зокрема чоловік був у боях під Кураховим, звільняв Лисичанськ і потрапив в оточення під Іловайськом.

Про те, що Віктор потрапив у полон, Наталія дізналася 29 серпня 2014 року. Тоді колона техніки, в якій їхав Віктор, потрапила в засідку. Усі, хто вижив, відійшли до села та прийняли бій. Проте сили були нерівними і окупанти запропонували українським захисникам здатися за умови того, що поранених якнайшвидше передадуть українській стороні. Обіцянки росіяни не дотрималися.

Тоді Віктора спочатку тримали у Донецькому СІЗО, а потім перевезли до Іловайська, на примусові роботи. Наталія пригадувала, що чоловік вперше вийшов на зв’язок 11 листопада 2014 року. Додому Віктор повернувся напередодні Нового року, пробувши у полоні чотири місяці та 26 днів.

«Я виходила заміж за звичайного робітника з комбінату імені Ілліча. Віктор має 14 років стажу машиніста крана на аглофабриці. Він працював дуже важко, позмінно, чотири дня робочих, п’ятий – вихідний, виходив у нічні зміни», – розповідала про роботу Віктора до 2014 року Наталія.

Проте після першого повернення з полону чоловік вирішив не йти на роботу на завод Ілліча. Натомість у 2015 році Віктор підписав контракт з ЗСУ.

«Мені було тяжко. Чоловік на службі, я сама з п’ятьма дітьми. Я говорила, що розумію, що країна досі в небезпеці, але мені потрібна допомога з п’ятьма дітьми вдома. Просила Віктора звільнитися. І, врешті-решт, він не витримав моїх сліз і звільнився 2020-го», – розповідала Наталія Дмитренко.

Після цього Віктор працював в охоронній фірмі у Києві, проте напередодні повномасштабного вторгнення чоловік здогадувався, що незабаром Росія може напасти на всю територію України, зазначала його дружина.

24 лютого 2022 року Віктор перебував в Маріуполі. Після перший вибухів чоловік почав допомагати цивільним, які ховалися у підвалах. За словами Наталії, яка також з дітьми була в Маріуполі, за майже місяці життя в місті свого чоловіка вона бачила три рази, адже він весь час допомагав іншим, зокрема розвозив їжу та теплий одяг.

15 березня Наталія виїхала з чотирма дітьми, адже волонтери мали на меті вивезти малолітніх з небезпечних прифронтових міст. Старший син, якому на той момент було вже 18 років, виїхав з Маріуполя пізніше.

14 квітня 2022 року товариш Віктора зателефонував Наталії і повідомив, що її чоловік живий, але в полоні. Пізніше невідома людина подзвонила жінці і підтвердила цю інформацію.

«Я була рада будь-якій інформації про чоловіка. На той час у Маріуполі творилося безумство. Місто знищували фосфорними бомбами. Було страшно дивитись новини. Пізніше людина, яка представилася як та, яка допомагає полоненим, зателефонувала мені і сказала, що Віктор у СІЗО у Бердянську і з ним усе добре. Я попросила відеозв'язок, щоб переконатися, що він цілий», – розповідала Наталія.

Пізніше жінка отримала інформацію, що Віктора тримають у СІЗО селища Камишин Волгоградської області РФ.

Проте через майже чотири роки Віктор Дмитренко вдруге повернувся додому з полону РФ.

Нагадаємо, 54-річний захисник із Волині Сергій Гринюк повернувся з російського полону після трьох років і восьми місяців утримання. За цей час у чоловіка народилися четверо онуків.

Як відомо, з російського полону вдалося повернути 157 українців. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також цивільні. Більшість були в полоні ще з 2022 року. Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що триває робота зі звільнення всіх українців з російської неволі.

Як повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов, 139 зі звільнених перебували в неволі ще з 2022 року. Серед тих, хто повертається додому, – 19 незаконно засуджених захисників, 15 із них – до довічного ув’язнення.

До слова, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав перші реакції звільнених українців після повернення на рідну землю.

Раніше стало відомо, що Україна, США та Росія домовилися про обмін 314 полоненими. Це перший такий обмін за останні п’ять місяців.