Скільки разів РФ застосовувала хімічну зброю у війні проти України: нові дані Генштабу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Скільки разів РФ застосовувала хімічну зброю у війні проти України: нові дані Генштабу
Ворог переважно застосовував проти захисників України газові гранати типу К-51 та РГ-ВО
фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб: У бойових умовах застосування CS та CN є незаконним і небезпечним

Понад 12 тис. випадків застосування небезпечних хімічних речовин зафіксовано за весь час збройної агресії РФ. Протягом січня 2026 року противник регулярно використовував спеціальні боєприпаси, споряджені хімічними речовинами подразнювальної дії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зазначається, що ворог переважно застосовував газові гранати типу К-51 та РГ-ВО, споряджені хмічними речовинами CS та CN. Ці гранати належать до засобів боротьби із заворушеннями. За січень 2026 року зафіксовано 224 випадки застосування небезпечних хімічних речовин.

Скільки разів РФ застосовувала хімічну зброю у війні проти України: нові дані Генштабу фото 1
фото: Генштаб ЗСУ

«Підрозділами військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Сил підтримки ЗС України здійснюється фіксація випадків застосування небезпечних хімічних речовин, відібрані проби передаються для криміналістичних досліджень. Відповідно до пункту 5 статті 1 Конвенції про заборону, розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та її знищення, використання таких речовин у якості засобів ведення війни є забороненим», – йдеться у повідомленні.

Генштаб зазначає, що речовини CS і CN у низці держав офіційно використовується правоохоронними органами виключно в мирний час для правоохоронних цілей, зокрема контролю масових заворушень, за умови суворого дотримання визначених норм і обмежень. Ці речовини не належать до переліку бойових отруйних речовин смертельної дії, та не є агресивними розчинниками спорядження або засобів індивідуального захисту, а також не призначені для миттєвого летального ураження.

«Водночас у бойових умовах застосування CS та CN є незаконним і небезпечним. Їх використання на полі бою спрямоване на тимчасове виведення військовослужбовців з ладу, порушує норми міжнародного права та створює загрозу життю і здоров`ю особового складу Сил оборони України. Ці речовини викликають сильне подразнення слизових оболонок очей і дихальних шляхів, сльозотечу, кашель, задуху, дезорієнтацію та тимчасову втрату боєздатності», – пояснює Генштаб.

До слова, Україну, Словаччину та Словенію було обрано до виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) 2026-2028 роки.

Теги: хімічна зброя Генштаб війна

