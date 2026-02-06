Підрив авто в Одесі: СБУ кваліфікує як теракт ранкову трагедію

СБУ розслідує підрив автомобіля на Таїрова

Служба безпеки України офіційно кваліфікувала ранковий вибух автомобіля у Київському районі Одеси як терористичний акт. За фактом трагедії, що сталася вранці 6 лютого 2026 року, розпочато кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України. На місці події продовжують працювати оперативні групи СБУ, криміналісти та вибухотехніки Національної поліції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За повідомленням пресслужби СБУ в Одеській області, трагедія сталася сьогодні близько 05:00. Епіцентром вибуху став автомобіль, припаркований поблизу багатоповерхового житлового будинку на вулиці Академіка Корольова.

«СБУ кваліфікує вибух автомобіля у Київському районі Одеси як терористичний акт та вже відкрила відповідне кримінальне провадження. За попередніми даними слідства, вибух стався сьогодні близько 05:00 поблизу житлового будинку на вулиці Академіка Корольова. Водій автомобіля загинув»,- зазначають в СБУ.

Правоохоронці наразі встановлюють особу загиблого та з’ясовують, чи була ця людина ціллю атаки, чи випадковою жертвою. Тип вибухівки та спосіб її активації визначать експерти після завершення першочергових слідчих дій.

Служба безпеки відкрила справу за ч. 3 ст. 258 ККУ (Терористичний акт, що призвів до загибелі людини).

Як відомо, сьогодні, 6 лютого, у Київському районі Одеси вибухнув автомобіль. Унаслідок цього загинув 21-річний чоловік. Повідомлення про вибух автомобіля Toyota на вулиці Академіка Корольова надійшло на спецлінію 102 сьогодні вранці. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув 21-річний власник транспортного засобу.