Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Підрив авто в Одесі: СБУ кваліфікує як теракт ранкову трагедію

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Підрив авто в Одесі: СБУ кваліфікує як теракт ранкову трагедію
За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув 21-річний власник транспортного засобу
фото: Національна поліція України

СБУ розслідує підрив автомобіля на Таїрова

Служба безпеки України офіційно кваліфікувала ранковий вибух автомобіля у Київському районі Одеси як терористичний акт. За фактом трагедії, що сталася вранці 6 лютого 2026 року, розпочато кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України. На місці події продовжують працювати оперативні групи СБУ, криміналісти та вибухотехніки Національної поліції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За повідомленням пресслужби СБУ в Одеській області, трагедія сталася сьогодні близько 05:00. Епіцентром вибуху став автомобіль, припаркований поблизу багатоповерхового житлового будинку на вулиці Академіка Корольова.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

«СБУ кваліфікує вибух автомобіля у Київському районі Одеси як терористичний акт та вже відкрила відповідне кримінальне провадження. За попередніми даними слідства, вибух стався сьогодні близько 05:00 поблизу житлового будинку на вулиці Академіка Корольова. Водій автомобіля загинув»,- зазначають в СБУ.

Правоохоронці наразі встановлюють особу загиблого та з’ясовують, чи була ця людина ціллю атаки, чи випадковою жертвою. Тип вибухівки та спосіб її активації визначать експерти після завершення першочергових слідчих дій.

Служба безпеки відкрила справу за ч. 3 ст. 258 ККУ (Терористичний акт, що призвів до загибелі людини).

Як відомо, сьогодні, 6 лютого, у Київському районі Одеси вибухнув автомобіль. Унаслідок цього загинув 21-річний чоловік. Повідомлення про вибух автомобіля Toyota на вулиці Академіка Корольова надійшло на спецлінію 102 сьогодні вранці. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув 21-річний власник транспортного засобу.

Читайте також:

Теги: теракт СБУ Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ атакувала ключовий арсенал та нафтобазу в РФ
СБУ уразила арсенал боєприпасів у Костромській області та нафтобазу в Липецькій області
6 сiчня, 14:18
5 січня очільник Служби безпеки Василь Малюк подав у відставку
Оборонний комітет Ради підтримав звільнення Малюка
13 сiчня, 10:23
Росія вдарила по Одесі БпЛА, пошкоджено будинок
Росія вдарила по Одесі БпЛА, пошкоджено будинок
19 сiчня, 02:32
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждалі, руйнування
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждалі, руйнування
27 сiчня, 03:56
Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
Готували теракти у центрі Одеси. СБУ викрила трьох російських агентів
30 сiчня, 10:24
Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України
СБУ затримала п’ятьох агітаторів РФ в різних регіонах України
3 лютого, 14:34
Василь Малюк подав у відставку 5 січня
Комітет Ради не підтримав відставку Малюка
12 сiчня, 15:11
Над ліквідацією наслідків працюють усі необхідні служби
Удар по Одещині: постраждала людина, пошкоджено енергетичну інфраструктуру
19 сiчня, 07:58
Парселену називають одним із різновидів гало
Над Одесою зійшли одразу чотири Місяці
1 лютого, 20:57

Новини

Підрив авто в Одесі: СБУ кваліфікує як теракт ранкову трагедію
Підрив авто в Одесі: СБУ кваліфікує як теракт ранкову трагедію
В Одесі вибухнуло авто: загинув чоловік
В Одесі вибухнуло авто: загинув чоловік
В Одесі чоловік поранив ножем військового ТЦК
В Одесі чоловік поранив ножем військового ТЦК
Масова загибель морських коників в Одесі: екологи назвали причину
Масова загибель морських коників в Одесі: екологи назвали причину
Недостовірне декларування: справу нардепки Діденко скеровано до суду
Недостовірне декларування: справу нардепки Діденко скеровано до суду
Атака на Одесу: є постраждалі, пошкоджено школу та дитячі садки (фото)
Атака на Одесу: є постраждалі, пошкоджено школу та дитячі садки (фото)

Новини

Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Сьогодні, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Сьогодні, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Вчора, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Вчора, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Вчора, 17:23
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua