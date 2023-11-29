Хотіли продати російську трофейну зброю та вибухівку: двоє українців опинилися під вартою

Під час обшуків у зловмисника виявлено майже 50 м детонуючого шнура з вибухівкою, бойові гранати та бронебійні боєприпаси

На Рівненщині затримано торгівця трофейною зброєю, яку він отримував через власні зв’язки з місць колишніх боїв

Служба безпеки спільно з Національною поліцією ліквідувала ще два канали нелегального збуту зброї та боєприпасів у Рівненській та Івано-Франківській областях. Під час комплексних заходів затримано двох ділків, які намагалися продати криміналітету арсенал бойових засобів ураження. Про це повідомляє пресцентр відомства.

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«Серед вилучено – детонуючий шнур з вибухівкою, протитанкове озброєння, бойові гранати та автомати Калашникова російського виробництва», – йдеться в повідомленні.

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Рівненщина

На Рівненщині затримано торгівця трофейною зброєю, яку він отримував через власні зв’язки з місць колишніх боїв у звільнених районах на сході та півдні України. За даними слідства, одержані зразки російського озброєння він зберігав за місцем постійного проживання, а доставку «товару» потенційним покупцям здійснював на власному авто.

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При обшуках у затриманого вилучено:

автомат Калашникова АК-12;

чотири гранати типу Ф-1, РГО та РГН;

понад пів тисячі набоїв до стрілецької зброї різного калібру.

«Потрапляння зброї у незаконний обіг могло призвести до загострення криміногенної обстановки та розхитування внутрішньо-політичної ситуації поблизу українсько-білоруського кордону», – кажуть в СБУ.

Прикарпаття

Викрито ще одного фігуранта – мешканця Коломиї, який намагався продати криміналітету три автомати АК-74 та пістолет Стєчкіна з набоями.

Під час обшуків у зловмисника виявлено майже 50 м детонуючого шнура з вибухівкою, бойові гранати, глушники до стрілецької зброї та бронебійні боєприпаси.

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Увесь арсенал він зберігав у схроні, який облаштував у недобудованій споруді поблизу приватного будинку одного із своїх родичів.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Вони перебувають під вартою.

За викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до семи років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині викрили місцевого мешканця, який купував, зберігав та продавав вогнепальну зброю й бойові припаси без передбаченого законом дозволу. Під час проведення обшуку за місцем його проживання виявлено цілий арсенал стрілецької зброї, переважно виробництва РФ, яка використовується окупаційними військами.