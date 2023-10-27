На Вінниччині чоловік торгував трофейною російською зброєю (фото)

Чоловік встиг продати два автомати конструкції Калашникова російського виробництва

На Вінниччині викрили місцевого мешканця, який купував, зберігав та продавав вогнепальну зброю й бойові припаси без передбаченого законом дозволу. Під час проведення обшуку за місцем його проживання виявлено цілий арсенал стрілецької зброї, переважно виробництва РФ, яка використовується окупаційними військами. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Слідство встановило ,що чоловік продав два автомати конструкції Калашникова російського виробництва, один з них – новітній АК-12 6П70 зразка 2016 року.

«Серед вилученого: два гранатомети, три кулемети (один з яких станковий), п'ять автоматів, два пістолети-кулемети, снайперська гвинтівка, шість пістолетів, 33 гранатометних постріли ВОГ-25, чотири гранати, близько 4000 набоїв та комплектуючі до різної стрілецької зброї. Вилучені набої, зброя та її компоненти направлені на експертизу», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що чоловіка правоохоронці затримали. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, триває 611-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень.

За добу ворог завдав ракетного та 18 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131.

Авіаційних ударів зазнали Архангельське, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Одрадокам'янка, Миколаївка, Ольгівка, Тягинка, Іванівка Херсонської області.