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Хто платить мільйонні застави за суддів, які потрапили до СІЗО? Відповідь НАБУ

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Хто платить мільйонні застави за суддів, які потрапили до СІЗО? Відповідь НАБУ
За суддів Київського апеляційного суду Юрія Сливу та Віктора Глиняного, які підозрюються в одержані неправомірної вигоди, було внесено грошову заставу (2,5 млн грн і 4,99 млн грн, відповідно)
фото з відкритих джерел

Судді Київського апеляційного суду В’ячеслав Дзюбін, Ігор Паленик, Віктор Глиняний та Юрій Слива підозрюються в одержанні $35 тис. хабаря

За суддів Київського апеляційного суду Юрія Сливу та Віктора Глиняного, які підозрюються в одержані неправомірної вигоди, було внесено грошову заставу (2,5 млн грн і 4,99 млн грн, відповідно) і вони вийшли на волю. Зважаючи на суспільний інтерес, «Главком» надіслав запити до Київського апеляційного суду, Національного антикорупційного бюро, Вищого антикорупційного суду та Державної судової адміністрації з проханням надати відомості про заставодавців підозрюваних суддів. Однак жодна з вказаних державних інституцій не відповіла по суті інформаційного запиту.

Зокрема, голова Київського апеляційного суду Ярослав Головачов поінформував, що у них відсутня задокументована запитувана інформація, яка цікавить «Главком».

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Таку ж відповідь надала Державна судова адміністрація і водночас перенаправила запит редакції до Вищого антикорупційного суду, який обирав міру запобіжного заходу суддям Сливі та Глиняному.

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В антикорупційному суді відповіли: у разі застосування застави кошти вносяться на депозитний рахунок на підставі платіжного документа, який надається слідчому, прокурору або суду, які здійснюють кримінальне провадження. При цьому, як зауважив антикорупційний суд, надання інформації з матеріалів кримінального провадження не належить до сфери регулювання закону про доступ до публічної інформації.

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У НАБУ повідомили, що перевірка інформації про внесення застави за підозрюваного, може тривати понад один робочий день. Що стосується конкретного випадку з підозрюваними суддями Київського апеляційного суду, то антикорупційний орган відмовив її наданні. Офіційно це звучить так: «Передчасне і неконтрольоване розголошення відомостей досудового розслідування може не тільки вплинути на його перебіг, завадити повноті та об’єктивності встановлення обставин кримінального правопорушення, а й завдати шкоди інтересам потерпілого, підозрюваного та іншим учасникам кримінального провадження».

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Разом із тим, у соціальних мережах циркулює непідтверджена інформація про те, що заступник голови правління компанії «Нафтогаз Україна» часів Януковича Олександр Кацуба начебто вніс заставу у розмірі 2,5 млн грн за суддю Юрія Сливу. Між іншим, Київський апеляційний суд розглядає скаргу засудженого Кацуби як одиного із фігурантів скандальної історії так званих «вишок Бойка». Зокрема, він оскаржує в апеляції вирок шестирічної давнини. У 2017 році Олександр Кацуба пішов на угоду зі слідством і заплатив 100 млн грн у бюджет.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у хабарництві суддям Київського апеляційного суду. До суддів застосували запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави. Судді Ігорю Паленику визначено заставу в 4 млн грн, Юрію Сливі – 2,5 млн, Віктору Глиняному – 4,99 млн грн, В’ячеславу Дзюбіну – 4 млн грн. Судді Слива та Глиняний вийшли із СІЗО, суддя Паленик – ще у СІЗО, суддя Дзюбін – у лікарні.

Як відомо, чотирьох суддів Київського апеляційного суду підозрюють в одержанні $35 тис. хабаря за ухвалення судового рішення. Суддя Дзюбін начебто запропонував представнику одної зі сторін у справі задовольнити скаргу і скасувати арешт майна. За це йому і трійці суддів у справі мали передати неправомірну вигоду. $10 тис. суддя-посередник, за версією слідства, залишив собі, а ще $25 тис. – у коробці з-під віскі передав судді Паленику, який головував у колегії, щоб він поділився з іншими суддями.

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Теги: війна Вищий антикорупційний суд правосуддя корупція в Україні НАБУ суддя

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