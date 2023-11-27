На Україну чекає ідеальний шторм?

Під час виборів годі чекати від союзників «переходу на військові рейки»

Ідеальний шторм. Так називається катаклізм, у якому поєдналися усі можливі негативні фактори.

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Коли таке вдаряє – залишається триматись і сподіватись, що руйнування не перейдуть межі незворотності. При тому здатність «триматись», власне, визначається тим, що і як було підготовано (або ні) заздалегідь.

Адже шторм надходь не одразу. Кожен з факторів формується поступово – і на кожному етапі йому можна запобігти. Або, принаймні, підготуватися. Головне – не послаблювати себе і не підсилювати потенційний руйнівний ефект.

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До України такий шторм наближається – і не бачити його злочинно. Знов, як перед початком повномасштабного вторгнення, стає актуальною сумна комедія «Не дивись угору».

Нас, правда, уже не закликають їхати на шашлики на «майські». Але натомість намагаються підсунути негідні обʼєкти до уваги. На найвищому рівні нападають на військових, прагнучи з рятівників перетворити їх на «в усьому винних». Шукають внутрішніх ворогів – опозицію, місцеві громади, бізнес. Словом, вишукують, що ж заважає геніальному танцюристу. А у той час «крадуть, як в останній день» – і, схоже, з таємною гордістю зізнаються у цьому іноземним журналістам.

А Захід входить у виборчий цикл – вибори відбуваються у десятках країн і організацій, від Словаччини і Нідерландів до США і Європарламенту. І крокодил популізму ласо клацає щелепами. От і допомогу від США, яку дехто вже встиг подумки розподілити, нададуть не раніше наступного року.

Під час виборів годі чекати від союзників «переходу на військові рейки». Зрештою, ми й самі на них не перейшли. Навіть слабко уявляємо собі, що для цього треба.

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На цьому тлі великі цифри починають мати значення. Скінченний, але дуже довгий (і точно довший, ніж у нас) потік мобілізованих на фронт з російського боку починає знов даватися взнаки. Без термінових рішень, застосування нових технологій з нашого боку у ворога можливі успіхи.

Це певніше, ніж дії будь-яких «шпигунів», розпалить суспільне невдоволення. Тим більше, якщо зменшення чи припинення допомоги Заходу призведе до економічних і соціальних труднощів, яких поки ця допомога дозволяла уникати.

Наслідки кожен може уявити самостійно. У виборі між поганим і гіршим хороших варіантів не виявиться.

Барометр падає. Горизонт затягли хмари. Потрібна термінова дія.

Уряд єдності, незалежний від Банкової. Єдність – навколо Армії. Відрядження на всі можливі переговори і форуми політиків, діячів місцевого самоврядування, експертів, громадських діячів. Спрощення для бізнесу, волонтерства, розробок та виробництва. Підтримка ініціатив громад. Бюджетні кредити і спільні з союзниками інвестиції у нові технології, зброю та озброєння. Долучення кожного – як грошима, так і участю у волонтерських проектах і роботах, так і мобілізаційною та медичною підготовкою.

Шторм надходить. Якщо не вжити заходів, руйнування можуть бути летальними.