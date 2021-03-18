Кіберполіція викрила хакера, що зламав 15 млн логінів і паролів

24-річний одесит власноруч розробив та розповсюджував шкідливе програмне забезпечення

Працівники кіберполіції в Одеській області спільно зі слідчими поліції викрили хакера у розповсюдженні шкідливого програмного забезпечення. Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Кіберполіція встановила, що 24-річний місцевий мешканець власноруч розробив та розповсюджував шкідливе програмне забезпечення. Програма давала змогу віддаленого зламу адміністративних панелей вебресурсів. В результаті фігурант отримував наявні в таких панелях відомості про користувачів, зокрема їх персональні дані, банківські реквізити, дані для входу до інтернет-банкінгу, акаунтів соцмереж, електронних скриньок тощо.

Хакер зашифровував шкідливе програмне забезпечення у документи в форматі pdf та розсилав на електронні скриньки користувачам поштових сервісів. Для цього він видавав себе за представника служби безпеки сервісів. Свою розробку чоловік також продавав на хакерських форумах та у месенджері.

В оселі правопорушника працівники поліції провели санкціонований обшук. Вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку. В ході попереднього огляду вилученої техніки, кіберполіцейські виявили зразки вірусного програмного забезпечення, близько 15 мільйонів дискредитованих логінів та паролів до різних систем інтернет-банкінгу, банківські реквізити користувачів та списки авторизаційних даних до вебпанелей.

Фігуранту оголошено про підозру за ч. 1 ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України. Підозрюваному може загрожувати до двох років позбавлення волі. Слідство триває.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська місцева прокуратура.

Як повідомлялося, Служба безпеки України заблокувала масштабну кібератаку підконтрольного ФСБ РФ хакерського угруповання Armageddon. Через дії хакерів куратори з країни-агресора могли отримати доступ до секретних даних вищих органів державної влади України