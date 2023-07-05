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Секретна служба США знайшла кокаїн у Білому домі – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Секретна служба США знайшла кокаїн у Білому домі – ЗМІ
Білий дім
фото з відкритих джерел

Секретна служба США у неділю, 2 липня виявила у робочому приміщенні у Західному крилі Білого дому «невідомий білий порошок»

Білий порошок, виявлений у неділю Секретною службою у Білому домі США, виявився кокаїном. Про це повідомляє Reuters.

Секретна служба Сполучених Штатів повідомила, що у неділю 2 липня виявила у робочому приміщенні у Західному крилі Білого дому «невідомий білий порошок». У зв'язку із дослідженням «невідомого предмета» частину приміщення закрили.

Варто зазначити, що у Західному крилі розташовані Овальний кабінет, кімната кабінету міністрів, прес-зона, кабінети та робочі місця для персоналу президента.

Видання стверджує, що у неділю президента США Джо Байдена у Білому домі не було. Він та його сім'я проводили вихідні у резиденції Кемп Девід і повернулися лише у вівторок вранці.

«Пожежний департамент округу Колумбія був викликаний для оцінки та швидко визначив, що предмет не небезпечний, розслідується причина та спосіб того, як речовина потрапила до Білого дому», - сказав представник Секретної служби.

Джерела Reuters стверджують, що білий порошок ідентифікований пожежною службою Вашингтона та надзвичайними службами як кокаїн.

Раніше повідомлялося, що Білий дім минулими вихідними провів переговори з росіянами під час заколоту в РФ, влаштованого ватажком приватної військової компанії «Вагнер» Євгеном Пригожиним. 

До слова, двопартійна угода щодо запобігання дефолту в США не обмежить здатність адміністрації президента Джо Байдена надавати Україні додаткову допомогу.

До слова, Білий дім назвав фактор, що змусить Путіна піти на переговори.

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Теги: вихідні Колумбія Пентагон переговори США

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