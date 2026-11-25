Співробітники СБУ затримали підозрюваного за кілька метрів від місця запланованого вибуху

У Хмельницькому Служба безпеки України затримала агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який готував замах на командира одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ. Зловмисник планував підірвати українського офіцера за допомогою вибухівки, закладеної в автомобіль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву спецслужб.

За даними слідства, агент припаркував замінований кросовер біля під'їзду багатоповерхівки, де мешкав український військовий. У дверцятах автомобіля була встановлена саморобна вибухівка на основі приблизно пів кілограма пластиду. Її уразливу дію посилювали металеві кульки, ролики з підшипників та свинцеві елементи.

За задумом російської спецслужби, кілер мав активувати пристрій дистанційно із засідки, коли командир проходитиме повз автомобіль. Щоб зафіксувати момент вибуху, агент обладнав іншу машину відеореєстратором із віддаленим доступом для ГРУ. Також він встановив камеру на балконі орендованої квартири поблизу будинку офіцера, звідки стежив за його розпорядком дня та маршрутами пересування.

Співробітники СБУ затримали підозрюваного за кілька метрів від місця запланованого вибуху, коли той готувався натиснути кнопку дистанційного керування саморобною бомбою.

Як російська розвідка завербувала агента

За матеріалами справи, підготовкою замаху займався колишній військовослужбовець-контрактник із Харкова. У 2024 році він звільнився зі служби за станом здоров'я. У поле зору російських спецслужб чоловік потрапив, коли шукав швидкого заробітку в тематичних Telegram-каналах.

Після вербування агент отримав тестове завдання – розвідати розташування запасних командних пунктів та місця паркування автомобілів Сил оборони в Харкові. Згодом російська розвідка направила його до Хмельницького для підготовки замаху на командира підрозділу ССО.

Для виконання завдання чоловік орендував квартиру неподалік від будинку військового. Вибуховий пристрій він забрав зі схрону: саморобну бомбу заздалегідь вмонтували в автомобільні дверцята. Їх агент встановив на кросовер у гаражі. Автомобіль він раніше пригнав із Харкова разом із машиною для відеофіксації.

За вбивство українського офіцера російські куратори обіцяли агенту евакуацію до РФ через треті країни та оформлення російського громадянства.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон з анонімними чатами, які він періодично змінював для конспіративного спілкування з представниками ГРУ.

Яке покарання загрожує затриманому

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Варто нагадати, що військова контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала у Донецькій області агентку ФСБ, яка допомагала російським військам коригувати обстріли Слов’янська. За даними слідства, жінка працювала перукаркою та збирала інформацію про розташування українських військових і техніки.