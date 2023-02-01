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Нетаньяху готовий стати посередником у переговорах між Україною та РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нетаньяху готовий стати посередником у переговорах між Україною та РФ
фото: dw.com

Глава ізраїльського уряду зазначив, що його ще на початку російського вторгнення в Україну неофіційно просили стати посередником

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив про готовність стати посередником у разі переговорів між Україною та Росією, якщо йому знову запропонують обидві країни та США. Про це Нетаньяху сказав в інтерв'ю CNN.

Глава уряду зазначив, що його ще на початку російського вторгнення в Україну неофіційно просили стати посередником. Проте тоді він відмовився, оскільки був лідером опозиції, а не прем'єром.

Водночас Нетаньяху наголосив, що зараз готовий розглянути роль посередника, але для цього повинні бути «відповідний час та правильні обставини». «Якщо мене попросять усі відповідні сторони, я, звичайно, розгляну це, але я не наполягаю», – сказав Нетаньяху.

Нагадаємо, понад 100 тис. людей вийшли в суботу, 21 січня, на вулиці Тель-Авіва на акцію протесту проти нового уряду Беньяміна Нетаньяху.

До слова, останнього разу ізраїльські посадовці засуджували дії РФ ще в червні. Ізраїль лишається єдиною демократичною країною, яка жодного разу не висловилася щодо обстрілів української цивільної інфраструктури – український посол закликав ізраїльтян врешті висловитися щодо російської агресії.

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Теги: Беньямін Нетаньягу скандал посол Ізраїль міністр

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