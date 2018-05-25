Мешканця Львова засудили на п'ять років за крадіжки іноземних автономерів

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Чоловік крав автономери і при цьому залишав свій номер телефону для власників машин, вимагаючи від них до восьми тисяч гривень

Шевченківський районний суд Львова засудив до чотирьох років і семи місяців в'язниці серійного злодія номерних знаків реєстрації. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області в п'ятницю, 25 травня.

Відзначається, що уродженець Львова в березні - жовтні 2015 крав номерні знаки з автомобілів і пропонував повернути їх власникам за гроші.

У вироку суду зазначено, що львів'янин скоїв 14 крадіжок, всі викрадені номерні знаки були іноземної реєстрації. При цьому він залишав свій номер телефону для автовласників. Постраждалі розповіли, що у них вимагали до восьми тисяч гривень за повернення знаків.

Також повідомляється, що обвинувачений є раніше судимим за грабежі і крадіжки в 2015 та 2017 роках.