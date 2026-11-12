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Екскерівники колонії на Буковині постануть перед судом за експлуатацію в'язнів

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Екскерівники колонії на Буковині постануть перед судом за експлуатацію в'язнів
Колишніх керівників виправної колонії на Буковині обвинувачують у трудовій експлуатації чотирьох засуджених
Фото: Чернівецька обласна прокуратура

За даними слідства, посадовці вивозили засуджених за межі установи та змушували безоплатно працювати на приватних об'єктах

На Буковині судитимуть колишнього начальника виправної колонії та екскерівника дільниці соціальної реабілітації, яких обвинувачують у торгівлі людьми. За версією слідства, посадовці організували використання засуджених як безоплатної робочої сили на приватних об'єктах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну прокуратуру.

За даними правоохоронців, упродовж січня–лютого 2026 року керівники установи систематично вивозили засуджених за межі колонії та залучали до важкої фізичної праці в інтересах сторонніх осіб.

Зокрема, ув'язнені рубали й пиляли деревину, завантажували її, перевозили та складали на територіях приватних домоволодінь. За виконану роботу їм не платили.

Ще один випадок правоохоронці зафіксували під час обшуку в будинку одного зі співробітників колонії. Там виявили засудженого, який укладав тротуарну плитку.

Загалом слідство встановило чотирьох засуджених, яких, за версією прокуратури, залучали до безоплатної праці поза межами виправної установи.

Протиправну діяльність посадовців викрили в липні 2026 року. Тоді обох керівників відсторонили від виконання службових обов'язків.

Під час досудового розслідування вони звільнилися з органів Державної кримінально-виконавчої служби України за власним бажанням.

Наразі прокурори завершили розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Колишнім посадовцям інкримінують торгівлю людьми, вчинену групою осіб, за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про викриття керівництва виправної колонії на Харківщині, яке підозрювали в катуванні та примусовій праці засуджених. За даними слідства, посадовці змушували в'язнів безоплатно працювати понаднормово, застосовуючи психологічний тиск і погрози. У серпні 2025 року правоохоронці затримали п'ятьох працівників установи.

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Теги: прокуратура штраф суд

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