У Києві перехожий знайшов вмерзлі у кригу рештки людини (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місці працювали екіпажі поліції і слідчо-оперативна група

У Солом’янському районі Києва на вулиці Кадетський Гай перехожий помітив, що у кризі лежить на половину вмерзлий череп людини.

Про це повідомляє Інформатор.

Про моторошну знахідку повідомили 7 лютого. Попередньо, людські останки частково перебували в кризі. Крім черепа, там вдалося знайти кістки таза, хребта, ніг і плечей. На вигляд зріст людини становив близько 150 сантиметрів. Як давно тіло розклалося й інші подробиці події з’ясовуватимуть під час проведення експертиз. На місці працювали екіпажі поліції і слідчо-оперативна група.