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    У Києві перехожий знайшов вмерзлі у кригу рештки людини (фото)

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    У Києві перехожий знайшов вмерзлі у кригу рештки людини (фото)

    На місці працювали екіпажі поліції і слідчо-оперативна група

    У Солом’янському районі Києва на вулиці Кадетський Гай перехожий помітив, що у кризі лежить на половину вмерзлий череп людини.

    Про це повідомляє Інформатор.

    Про моторошну знахідку повідомили 7 лютого. Попередньо, людські останки частково перебували в кризі. Крім черепа, там вдалося знайти кістки таза, хребта, ніг і плечей. На вигляд зріст людини становив близько 150 сантиметрів. Як давно тіло розклалося й інші подробиці події з’ясовуватимуть під час проведення експертиз. На місці працювали екіпажі поліції і слідчо-оперативна група.

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    Київ кримінал поліція
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