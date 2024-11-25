«Шпигував за оборонцями Харкова». Затримано клірика Московської церкви

За матеріалами справи, на замовлення РФ фігурант «зливав» інформацію про Сили оборони в регіоні

Протоієрею загрожує вісім років за ґратами

Служба безпеки України затримала настоятеля одного з храмів Харківської єпархії УПЦ МП, який підозрюється в роботі на ворога. Про це повідомила СБУ.

За матеріалами справи, на замовлення РФ фігурант «зливав» інформацію про Сили оборони в регіоні. Зокрема, він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та наявне озброєння на українських блокпостах поблизу Харкова.

«Також протоієрей відслідковував маршрути переміщення військової техніки ЗСУ у напрямку передової. Отримані відомості клірик месенджером направляв агресору у вигляді позначок на гугл-картах та їхнім детальним описом», – йдеться в повідомленні.

Скриншот переписки, знайденої в телефоні клірика фото: СБУ

За інформацією правоохоронців, окупанти планували використати ці розвіддані для підготовки ракетно-бомбових ударів по локаціях Сил оборони, які залучені до захисту Харкова.

Служба безпеки затримала клірика. За даними слідства, 43-річний протоієрей почав виконувати ворожі завдання у жовтні 2024 року. Він народився в Мелітополі і протягом 2009-2018 року перебував на території РФ. Згодом він приїхав до Харкова, де працював ІТ-фахівцем єпархіального управління УПЦ МП та був призначений настоятелем місцевого храму.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами співпраці з окупантами. Також у нього виявлено російські рублі та кремлівські нагороди.

Під час обшуків у затриманого клірика виявлено російські рублі та кремлівські нагороди фото: СБУ

Під час обшуків у затриманого клірика виявлено російські рублі та кремлівські нагороди фото: СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує вісім років за ґратами.

Під час обшуків у затриманого клірика виявлено російські рублі та кремлівські нагороди фото: СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки оголосила підозру 38-річному підприємцю з Херсонщини, який надавав російським загарбникам інформацію про проукраїнських активістів та учасників руху опору.

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