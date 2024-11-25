Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

«Шпигував за оборонцями Харкова». Затримано клірика Московської церкви

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Шпигував за оборонцями Харкова». Затримано клірика Московської церкви
За матеріалами справи, на замовлення РФ фігурант «зливав» інформацію про Сили оборони в регіоні
фото: СБУ

Протоієрею загрожує вісім років за ґратами

Служба безпеки України затримала настоятеля одного з храмів Харківської єпархії УПЦ МП, який підозрюється в роботі на ворога. Про це повідомила СБУ.

За матеріалами справи, на замовлення РФ фігурант «зливав» інформацію про Сили оборони в регіоні. Зокрема, він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та наявне озброєння на українських блокпостах поблизу Харкова.

«Також протоієрей відслідковував маршрути переміщення військової техніки ЗСУ у напрямку передової. Отримані відомості клірик месенджером направляв агресору у вигляді позначок на гугл-картах та їхнім детальним описом», – йдеться в повідомленні.

Скриншот переписки, знайденої в телефоні клірика
Скриншот переписки, знайденої в телефоні клірика
фото: СБУ

За інформацією правоохоронців, окупанти планували використати ці розвіддані для підготовки ракетно-бомбових ударів по локаціях Сил оборони, які залучені до захисту Харкова.

Служба безпеки затримала клірика. За даними слідства, 43-річний протоієрей почав виконувати ворожі завдання у жовтні 2024 року. Він народився в Мелітополі і протягом 2009-2018 року перебував на території РФ. Згодом він приїхав до Харкова, де працював ІТ-фахівцем єпархіального управління УПЦ МП та був призначений настоятелем місцевого храму.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами співпраці з окупантами. Також у нього виявлено російські рублі та кремлівські нагороди.

Під час обшуків у затриманого клірика виявлено російські рублі та кремлівські нагороди
Під час обшуків у затриманого клірика виявлено російські рублі та кремлівські нагороди
фото: СБУ
Під час обшуків у затриманого клірика виявлено російські рублі та кремлівські нагороди
Під час обшуків у затриманого клірика виявлено російські рублі та кремлівські нагороди
фото: СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує вісім років за ґратами.

Під час обшуків у затриманого клірика виявлено російські рублі та кремлівські нагороди
Під час обшуків у затриманого клірика виявлено російські рублі та кремлівські нагороди
фото: СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки оголосила підозру 38-річному підприємцю з Херсонщини, який надавав російським загарбникам інформацію про проукраїнських активістів та учасників руху опору. 

До слова, 20 листопада відбувся авторозподіл справи за обвинуваченням у державній зраді начальника відділу управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради Руслана Бітюкова. Як стало відомо «Главкому», вирок посадовцю ухвалюватиме трійка суддів Хмельницького міськрайонного суду: головуючий Сергій Баєв і судді-учасники колегії Олег Антонюк і Сергій Марцинкевич.

Раніше агентка ФСБ, яка діяла у Запоріжжі під псевдонімом 007, отримала 15 років позбавлення волі. Суд визнав зловмисницю винною у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану. 

Читайте також:

Теги: СБУ Московська церква в Україні війна Харків шпигун

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Утримання плацдарму у Курській області зараз стало принципово важливим
Чому дальність «Атакамсів» не має значення
19 листопада, 18:35
Дитячі вагони призначені для подорожей найменших пасажирів (віком до восьми років) та їхніх батьків
«Укрзалізниця» запустить ще один купейний дитячий вагон
12 листопада, 07:25
На місці влучання працюють оперативні служби
Одеська міська рада показала наслідки атаки ворога
10 листопада, 05:12
Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ
Україна повернула тіла 563 полеглих оборонців
8 листопада, 15:02
Наслідки влучання авіабомби в супермаркет Харкова
Рятувальники показали наслідки влучання КАБа в Харкові: більше 10 постраждалих
4 листопада, 01:24
Канада запровадить санкції проти РФ
Канада запровадить додаткові санкції проти РФ за депортацію українців
1 листопада, 04:35
Наслідки удару по Полтавщині
Ворог масовано обстріляв Полтавщину
31 жовтня, 22:46
У Харкові загинув хлопчик
У Харкові внаслідок російської атаки загинула дитина – Синєгубов
31 жовтня, 02:12
Німецький канцлер зазначив, що війна в Україні торкається Німеччини та Індії з усіх боків
Шольц хоче, щоб Індія стала посередницею в політичному врегулюванні війни в Україні
25 жовтня, 18:01

Кримінал

«Шпигував за оборонцями Харкова». Затримано клірика Московської церкви
«Шпигував за оборонцями Харкова». Затримано клірика Московської церкви
На Волині сталася масова бійка зі стріляниною за участю патрульних
На Волині сталася масова бійка зі стріляниною за участю патрульних
Окупанти у Торецьку увірвалися в квартиру та розстріляли двох жінок
Окупанти у Торецьку увірвалися в квартиру та розстріляли двох жінок
Антикорупційна прокуратура реабілітувала колишнього топпосадовця зі «злочинної організації Януковича»
Антикорупційна прокуратура реабілітувала колишнього топпосадовця зі «злочинної організації Януковича»
В одному з готелів Києва сталася стрілянина, загинув чоловік
В одному з готелів Києва сталася стрілянина, загинув чоловік
Моторошна аварія на Львівщині: пішохід потрапив під колеса трьох автомобілів
Моторошна аварія на Львівщині: пішохід потрапив під колеса трьох автомобілів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 листопада: ситуація на фронті
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 листопада 2024
25K
Ворог перетнув річку Оскіл на Харківщині і зайняв позиції однієї з бригад ЗСУ – Deep State
17K
Сирський зустрівся з блогерами і викликав обурення в мережі
16K
Командир одного з батальйонів «Азова» розповів, як побратими називають Редіса
12K
Скільки українців повернулися в окупований Маріуполь: нардеп озвучив жахливі цифри

Новини

Без опадів: прогноз погоди на 25 листопада
Сьогодні, 06:00
У Калузі та Курську прогриміли вибухи, є влучання в нафтотобазу
Сьогодні, 03:13
У Києві повітряна тривога тривала чотири години
Сьогодні, 02:19
25 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:05
ЗСУ про наступ РФ на Запоріжжя: Ворог поки не готовий
Вчора, 23:35
Під час посадки в аеропорту Анталії загорівся літак російської авіакомпанії
Вчора, 22:30

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua