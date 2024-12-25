Чи можна називати колаборантами московських попів? Суд ухвалив рішення у цікавій справі

Поліція намагалася притягнути до адмінвідповідальності військового капелана

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області не побачив складу адміністративного правопорушення у діях військового капелана і настоятеля сільського храму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За даними адмінпротоколу, 8 грудня військовий капелан вчинив дрібне хуліганство. Зокрема, на паркані Свято-Вознесенського храму Московського патріархату написав балончиком із чорною фарбою: «Колаборанти росія». Також він демонтував Державний прапор України, який висів над ворітьми біля культової споруди. На думку поліцейських, які оформили протокол, священник вчинив дії, що порушують людську гідність і громадську мораль.

витяг із судового реєстру

У суді чоловік вини не визнав. За його словами, як військовий капелан, вважає, що церкві Московського патріархату не місце в Україні. Тому вчинок із написом на паркані, пояснював священник, зумовлений побаченим на війні та пережитим емоційно-психологічним станом.

Що стосується демонтажу Державного прапора, то ця державна символіка, на думку капелана, «не повинна знаходитися поблизу установи, яка служить Москві». Надалі знятий прапор він віддав українським військовим. Пообіцяв більше не вчиняти подібних дій.

У підсумку Феміда дійшла висновків про недоведеність вини військового капелана.

«…відповідні дії він вчинив з мотивів любові і поваги до України та української армії... Як військовий капелан і доброволець, має загострене почуття справедливості, і тому не зміг себе стримати, однак суд не може розцінювати його дії як неповагу до суспільства», – сказано у постанові суду.

Як повідомляв «Главком», Київська митрополія Української православної церкви (УПЦ МП) потерпіла чергове гучне судове фіаско. Релігійна організація під проводом митрополита Онуфрія вкотре не зуміла спростувати канонічний зв’язок з Московським патріархатом.