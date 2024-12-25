Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чи можна називати колаборантами московських попів? Суд ухвалив рішення у цікавій справі

Віталій Тараненко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чи можна називати колаборантами московських попів? Суд ухвалив рішення у цікавій справі
Військовий капелан на паркані Свято-Вознесенського храму написав балончиком із чорною фарбою: «Колаборанти росія»
фото з відкритих джерел

Поліція намагалася притягнути до адмінвідповідальності військового капелана

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області не побачив складу адміністративного правопорушення у діях військового капелана і настоятеля сільського храму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За даними адмінпротоколу, 8 грудня військовий капелан вчинив дрібне хуліганство. Зокрема, на паркані Свято-Вознесенського храму Московського патріархату написав балончиком із чорною фарбою: «Колаборанти росія». Також він демонтував Державний прапор України, який висів над ворітьми біля культової споруди. На думку поліцейських, які оформили протокол, священник вчинив дії, що порушують людську гідність і громадську мораль.

Чи можна називати колаборантами московських попів? Суд ухвалив рішення у цікавій справі фото 1
витяг із судового реєстру

У суді чоловік вини не визнав. За його словами, як військовий капелан, вважає, що церкві Московського патріархату не місце в Україні. Тому вчинок із написом на паркані, пояснював священник, зумовлений побаченим на війні та пережитим емоційно-психологічним станом.

Що стосується демонтажу Державного прапора, то ця державна символіка, на думку капелана, «не повинна знаходитися поблизу установи, яка служить Москві». Надалі знятий прапор він віддав українським військовим. Пообіцяв більше не вчиняти подібних дій.

У підсумку Феміда дійшла висновків про недоведеність вини військового капелана.

«…відповідні дії він вчинив з мотивів любові і поваги до України та української армії... Як військовий капелан і доброволець, має загострене почуття справедливості, і тому не зміг себе стримати, однак суд не може розцінювати його дії як неповагу до суспільства», – сказано у постанові суду.

Як повідомляв «Главком», Київська митрополія Української православної церкви (УПЦ МП) потерпіла чергове гучне судове фіаско. Релігійна організація під проводом митрополита Онуфрія вкотре не зуміла спростувати канонічний зв’язок з Московським патріархатом. 

Читайте також:

Теги: росія релігія суд Рівненщина Московська церква в Україні війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Падіння режиму Асада не посприяє порядку в регіоні»
Росія втрачає останні бази на Близькому Сході
8 грудня, 09:38
Російський Орєшнік
«Орєшнік» заправляють мікстурой «бояришник»?
30 листопада, 14:26
Чому Україна не може погодитися на припинення вогню зараз
Чому Україна не може погодитися на припинення вогню зараз
10 грудня, 11:20
Триває 1009-й день повномасштабної війни
Втрати ворога станом на 28 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
28 листопада, 08:58
За даними SaveEcoBot, станом на 8 грудня радіаційний фон в Одесі перебуває у своїх звичних межах
Росія заявила про «зашкалюючий рівень радіації» в одеському порту
8 грудня, 10:17
Зеленський переконаний, шо Путін програє, коли залишається наодинці. І він повинен програти зараз
Зеленський нагадав правило, яке мають виконувати українці під час повітряної тривоги
28 листопада, 20:19
Трамп проводив зустріч із президентом Зеленським
Трамп має три різні плани щодо України – Reuters
4 грудня, 16:48
Найсильніший санкційний удар, на думку економіста, припав на представників вищої частини середнього класу у РФ
Російський економіст розповів, що допомагає Путіну фінансувати війну проти України
9 грудня, 06:11
Триває 1029-й день повномасштабної війни
Росіяни окупували ще один населений пункт на Донеччині – DeepState
18 грудня, 04:13

Суспільство

Чи можна називати колаборантами московських попів? Суд ухвалив рішення у цікавій справі
Чи можна називати колаборантами московських попів? Суд ухвалив рішення у цікавій справі
На війні загинув поет та прозаїк Олексій Безпальцев
На війні загинув поет та прозаїк Олексій Безпальцев
Як повернути українців додому? Демограф назвала козирі
Як повернути українців додому? Демограф назвала козирі
Став на захист України на початку війни. Згадаймо Віталія Царенка
Став на захист України на початку війни. Згадаймо Віталія Царенка
В Україні з'являться інспектори з військового обліку
В Україні з'являться інспектори з військового обліку
Різдво Христове: традиції, прикмети та заборони
Різдво Христове: традиції, прикмети та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
131K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 грудня: ситуація на фронті
49K
Велика Британія відмовила у прихистку дружині Башара Асада
48K
Ялинку в Польщі визнано найкрасивішою у світі: який вона має вигляд
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 грудня 2024
31K
Влада Вінниччини придумала, куди сховати скандальний МСЕК, який тепер підлягає ліквідації
28K
Різдво Христове: традиції, прикмети та заборони

Новини

Одіозні російські олігархи продовжують заробляти на торгівлі з Європою – Insider
Сьогодні, 12:08
Хмарно: прогноз погоди на 25 грудня
Сьогодні, 06:00
25 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом: прогноз погоди на 24 грудня
Вчора, 06:00
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
23 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua