Російського генерала Кирилова ліквідувала СБУ: деталі

«Кирилов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю», – СБУ

Сьогоднішній підрив начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова є спецоперацією Служби безпеки України. Про це «Главкому» повідомили джерела в СБУ.

За даними наших джерел, самокат з вибухівкою був підірваний, коли Кирилов з помічником заходили в під’їзд будинку на Рязанському проспекті в Москві. Обоє загинули.

«Кирилов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових. Такий безславний кінець чекає усіх, хто вбиває українців. Відплата за воєнні злочини неминуча», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, сьогодні близько 6:00 ранку на Рязанському проспекті у Москві пролунав потужний вибух. У результаті вибуху загинули генерал-лейтенант військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігор Кирилов та його помічник.

💥Москва. Рязанський проспект. Приблизно о шостій ранку пролунав вибух.



В результаті вибуху загинули генерал-лейтенант збройних сил РФ та його помічник pic.twitter.com/hNxDzwBybZ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 17, 2024

Згодом слідчий комітет РФ офіційно підтвердив, що на Рязанському проспекті в Москві внаслідок вибуху загинув генерал-лейтенант РФ Ігор Кирилов. За фактом загибелі двох військовослужбовців відкрито кримінальне провадження.

Учора, 16 грудня, «Главком» писав, що СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу Ігорю Кирилову, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України.