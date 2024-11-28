Патріарх Кирило закликав росіян не боятися ядерної війни: християнам не страшний кінець світу

За словами патріарха Кирила, жристияни не бояться так званого кінця світу

Російський патріарх заявив, що «земне покликання» християн – бути «воїнами господа, протистояти злу і відстоювати високі моральні ідеали»

Очільник РПЦ патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) закликав росіян не боятися ядерної війни, адже «рристиянам не страшний кінець світу – вони чекають на господа Ісуса». Про це він сказав на засіданні Всесвітнього російського народного собору, пише Медуза.

«Нагнітання страху навколо можливих апокаліптичних сценаріїв, надмірний алармізм і спекуляції на ядерну тему не корисні з духовного погляду. Не потрібно всьому цьому підігравати. Християни не бояться так званого кінця світу. Ми чекаємо на господа Ісуса, який прийде до великої слави, знищить зло і буде судити всі народи», – сказав Гундяєв.

Російський патріарх також додав, що «земне покликання» християн – бути «воїнами господа, протистояти злу і відстоювати високі моральні ідеали».

🙈На болотах фсбшник Гундяєв (за сумісництвом патріарх Кирило) закликав не боятися ядерної зброї, бо "християн не лякає кінець світу" pic.twitter.com/PlauL6weXv — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 28, 2024

Нагадаємо, рівень загрози застосування Росією тактичної ядерної зброї наразі низький. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Вадим Скібіцький.

Заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький зауважив, що Росія може мати до десяти одиниць нової балістичної ракети, якою вдарила по Дніпру.

Сполучені Штати наразі не бачать ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх. Коментуючи зміну ядерної доктрини РФ вона зазначила, що США не здивовані тим, що РФ вирішила внести такі зміни.

До слова, російський диктатор Володимир Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.