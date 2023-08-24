Моторошна ДТП із 12 загиблими на Вінниччині: водію вантажівки повідомлено про підозру

У ДТП на Вінниччині загинуло 12 людей

Водію вантажівки загрожує до 10 років позбавлення волі

Прокурори Вінницької області оголосили про підозру водію вантажівки DAF, який зіткнувся із лекговим автомобілем ВАЗ неподалік смт Бродецьке Хмільницького району Вінницької області. Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

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За даними слідчих, 42-річний водій із Житомира допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ. В результаті аварії загинуло 12 людей.

«Наразі проведені першочергові слідчі дії, встановлюються обставини кримінального правопорушення, призначені всі необхідні експертизи для встановлення об’єктивних обставин аварії», – йдеться у повідомленні.

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У ДТП на Вінниччині загинуло 12 людей, серед них – 6 дітей Фото Нацполіція Вінниччини

Водія вантажівки затримали та помістили у ізолятор тимчасового тримання. Чоловіку оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили загибель кількох осіб). Максимальне покарання передбачене статтею, – позбавлення волі строком до 10 років.

У ДТП на Вінниччині загинуло 6 дітей та 6 дорослих фото Нацполіція Вінниччини

Прокурори звернулися до суду з клопотанням щодо обрання підозрюваному водієві запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, На Вінниччині 22 серпня поблизу с. Бродецьке Хмільницького району сталась аварія. У ДТП загинув водій легковика та його 11 пасажирів. Серед них – шестеро дітей віком від 2 до 12 років.