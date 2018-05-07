На Буковині солдата арештували майже на півроку через бійку в частині

Звинувачений відбуватиме покарання на гауптвахті

У Чернівецькій області солдата арештували на п’ять місяців з відбуванням на гауптвахті за конфлікт, що переріс у бійку на території військової частини. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Військової прокуратури Західного регіону. Відомо, що солдат умисно розпочав словесний конфлікт із іншим солдатом, і «з метою показати свою



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Звинувачений відбуватиме покарання на гауптвахті

У Чернівецькій області солдата арештували на п’ять місяців з відбуванням на гауптвахті за конфлікт, що переріс у бійку на території військової частини. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Військової прокуратури Західного регіону.

Відомо, що солдат умисно розпочав словесний конфлікт із іншим солдатом, і «з метою показати свою перевагу над потерпілим наніс йому удар в скроневу ділянку голови».

«У результаті цих протиправних дій потерпілий отримав легке тілесне ушкодження», - йдеться у повідомленні.

Солдату було інкриміновано кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 406 КК України (порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості).

У ході судового засідання боєць повністю визнав вину і розкаявся. Першотравневий районний суд Чернівецької області у відкритому судовому засіданні визнав військовослужбовця винним, врахував усі обставини події і засудив його до покарання у виді п’яти місяців арешту з відбуванням на гауптвахті.