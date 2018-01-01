На Чернігівщині прикордонник налагодив схему отримання «прибутку»

СБУ викрила посадовця Держприкордонслужби на хабарі

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі начальника одного з відділень Чернігівського прикордонного загону. Про це повідомляє прес-центр СБУ. «Правоохоронці встановили, що капітан налагодив схему отримання «прибутку» за безперешкодне ввезення на територію України тютюнових виробів. Сума неправомірної вигоди



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Затримання викритого на хабарі прикордонника

СБУ викрила посадовця Держприкордонслужби на хабарі

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі начальника одного з відділень Чернігівського прикордонного загону. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці встановили, що капітан налагодив схему отримання «прибутку» за безперешкодне ввезення на територію України тютюнових виробів. Сума неправомірної вигоди визначалася залежно від кількості «товару». За інформацією спецслужби, посадовець незаконно отримував майже 50 тисяч гривень щомісяця», - йдеться в повідомленні.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника в обласному центрі під час отримання хабара у розмірі майже сім тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення можливої причетності посадовця до інших фактів протиправних дій.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з підрозділом внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби України під процесуальним керівництвом прокуратури.