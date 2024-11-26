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На Чернігівщині прикордонники затримали чергових «підкорювачів» білоруського кордону

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Чернігівщині прикордонники затримали чергових «підкорювачів» білоруського кордону
На Чернігівщині затримали українця, який незаконно переправляв чоловіків у Білорусь та продавав прокладені маршрути
фото: Державна прикордонна служба України

Зловмисник продавав ухилянтам інформацію про маршрути, які обходили блокпости, та супроводжував їх до державного кордону

У Чернігівській області поблизу кордону з Білоруссю оперативники 105 прикордонного загону викрили та затримали організатора незаконної схеми переправлення військовозобов’язаних громадян через державний кордон України. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

За попередньою інформацією, чоловік вивчав місцевість, прокладав маршрути, які обходили блокпости, і безпосередньо супроводжував осіб, які намагалися ухилитися від мобілізації, до державного кордону. Крім цього, організатор продавав інформацію про ці маршрути через месенджери, зокрема через Telegram-канали.

Затримання відбулося в момент, коли зловмисник намагався незаконно переправити одну з таких осіб через кордон
Затримання відбулося в момент, коли зловмисник намагався незаконно переправити одну з таких осіб через кордон
фото: Державна прикордонна служба України

Затримання відбулося в момент, коли зловмисник намагався незаконно переправити одну з таких осіб через кордон. Під час обшуків у нього вилучили грошові кошти, мобільні телефони та інші докази протиправної діяльності. Документування злочинної діяльності здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.

Затриманому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон)
Затриманому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон)
фото: Державна прикордонна служба України

Затриманому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Згідно із санкцією статті, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років. Наразі підозрюваного взято під варту.

Оперативні заходи проводилися за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури. 

Раніше «Главком» розповідав про 52-річного громадянина Грузії, який планував організувати протиправну діяльність. Разом зі спільником, 22-річним мешканцем Харківської області, він був затриманий правоохоронцями днями у Ягодині. У Державній прикордонній службі України повідомили, що чоловіки мали намір організувати канал незаконного переправлення до Польщі військовозобов’язаних громадян України за підробленими документами, залучивши до схеми військовослужбовця Держприкордонслужби. Однак прикордонник заздалегідь повідомив співробітників внутрішньої безпеки про цю пропозицію.

Нагадаємо, раніше прикордонники розповіли, що на Одещині китаєць за хабар намагався потрапити в Україну.

Також прикордонники розповіли, скільки людей загинули при спробах втекти з України.

До слова, в мережі Інтернет виявлено фейковий сайт, який візуально копіював оболонку та структуру офіційного вебсайту Державної прикордонної служби України.  

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Теги: ухилянти Держприкордонслужба Україна кордон чоловік Білорусь

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