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Герой України Юрій Жуковець розказав, скільки днів відпустки мав за час великої війни

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Герой України Юрій Жуковець розказав, скільки днів відпустки мав за час великої війни
Герой України Юрій Жуковець розповів, що робить під час відпустки ловив рибу
фото: Львівська міська рада

Юрій Жуковець розповів, як вдається відпочивати під час війни

Командир розвід роти та Герой України Юрій Жуковець зауважив, що за час великої війни мав 22 дні відпустки. Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».

«У 2023 році мав відпустку на 15 днів. У 2024 році першу відпустку я взяв на 15 днів, але відгуляв тільки вісім, бо потрібно було повернутися й виконати задачу. Тому сумарно за час великої війни я мав 22 дні відпустки. Солдатський і сержантський склад відпочивають більше, вони відгулюють по дві відпустки», – розповів військовий.

Юрій Жуковець також поділився, як йому вдається відпочивати під час війни:  «По-різному відпочиваємо. Буває, відпочинком вже є поїздка у барбершоп підстригтися. Якщо це літо, можна з’їздити до водойми половити рибу. Все з огляду на ситуацію, якщо дозволяє обстановка, то є можливості і на відпочинок».

Командир розвід роти Юрій Жуковець народився у Радехові на Львівщині. Золоту зірку Героя України отримав на початку жовтня, перебуваючи на лікуванні у Київській обласній клінічній лікарні. Жуковець відзначився своєю професійністю та рішучими діями на передовій, проявивши надзвичайну відвагу у надскладних бойових умовах. Нині 25-річний військовий лікується від численних поранень, які отримав під час операції Збройних сил у Курській області. До Курської операції військовослужбовець брав участь в операціях на Донеччині, Сумщині та Харківщині.

Нагадаємо, що за даними Головного управління Військової служби та заступника Генштабу Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення Росії 46 українських військових виїхали за кордон на відпочинок та не повернулися в Україну.

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Теги: війна ЗСУ відпочинок Україна військові відпустка Герой України

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