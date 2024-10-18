Росіяни створили фейковий сайт Державної прикордонної служби України

Росія продовжує активно поширювати неправдиву інформацію та публікує фейкові новини про війну в Україні

У мережі Інтернет виявили фейковий сайт, який візуально копіював оболонку та структуру офіційного вебсайту Державної прикордонної служби України. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

У відомстві пояснили, що цей ресурс дублював більшість рубрик і новин, які публікує Державна прикордонна служба України, але міг бути використаний для розповсюдження дезінформації або іншого шкідливого впливу.

Кібербезпека Держприкордонслужби встановила, що домен фейкового сайту зареєстровано російським реєстратором доменних імен. Завдяки вжитим заходам вдалося заблокувати ресурс, який копіював офіційний сайт прикордонного відомства України.

У ДПСУ закликали громадян критично ставитися до отримуваної інформації та підвищувати свою медіаграмотність. Крім того, вони наголосили, що офіційний сайт Держприкордонслужби розташований за адресою: https://dpsu.gov.ua, а всі сайти органів державної влади України знаходяться в домені GOV.UA.

Нагадаємо, що раніше російські пропагандисти поширювали інформацію про те, що влітку готувався замах на міністра оборони України Рустема Умєрова.

Нагадаємо, портал Національного спротиву інформує, що російська пропаганда почала заперечувати розстріл полонених солдатів ЗСУ в Курській області, і тому використовуються надумані версії, якими пропагандисти намагаються відволікти від головного – явного воєнного злочину.

До слова, українські журналісти спростували інформацію про можливе призначення Кирила Буданова, начальника Головного управління розвідки, наступним президентом країни з підтримкою ЦРУ. Цю фейкову новину активно поширювали російські ЗМІ.