Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни створили фейковий сайт Державної прикордонної служби України

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни створили фейковий сайт Державної прикордонної служби України
Росіяни створили фейковий сайт ДПСУ
фото з відкритих джерел

Росія продовжує активно поширювати неправдиву інформацію та публікує фейкові новини про війну в Україні

У мережі Інтернет виявили фейковий сайт, який візуально копіював оболонку та структуру офіційного вебсайту Державної прикордонної служби України. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

У відомстві пояснили, що цей ресурс дублював більшість рубрик і новин, які публікує Державна прикордонна служба України, але міг бути використаний для розповсюдження дезінформації або іншого шкідливого впливу.

Кібербезпека Держприкордонслужби встановила, що домен фейкового сайту зареєстровано російським реєстратором доменних імен. Завдяки вжитим заходам вдалося заблокувати ресурс, який копіював офіційний сайт прикордонного відомства України.

У ДПСУ закликали громадян критично ставитися до отримуваної інформації та підвищувати свою медіаграмотність. Крім того, вони наголосили, що офіційний сайт Держприкордонслужби розташований за адресою: https://dpsu.gov.ua, а всі сайти органів державної влади України знаходяться в домені GOV.UA.

Нагадаємо, що раніше російські пропагандисти поширювали інформацію про те, що влітку готувався замах на міністра оборони України Рустема Умєрова. 

Нагадаємо, портал Національного спротиву інформує, що російська пропаганда почала заперечувати розстріл полонених солдатів ЗСУ в Курській області, і тому використовуються надумані версії, якими пропагандисти намагаються відволікти від головного – явного воєнного злочину. 

До слова, українські журналісти спростували інформацію про можливе призначення Кирила Буданова, начальника Головного управління розвідки, наступним президентом країни з підтримкою ЦРУ. Цю фейкову новину активно поширювали російські ЗМІ. 

Читайте також:

Теги: пропаганда інтернет фейк Держприкордонслужба росія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Метінвест» Ахметова заплатив до бюджету України майже 50 мільярдів гривень податків від початку війни
Майже 50 мільярдів гривень у бюджет від початку війни: «Метінвест» Ахметова ввійшов у топ платників податків
Вчора, 11:16
Польща поставляє Україні модеми та роутери для інтернет-зв'язку
МЗС Польщі повідомило, що Варшава фінансує Starlink для України, а не Маск
10 жовтня, 23:18
Суд РФ засудив американця
Росіяни засудили 72-річного американця за участь в українській теробороні
7 жовтня, 23:59
4 жовтня видання Радіо Свобода опублікувало детальні супутникові знімки, які демонструють результати удару по аеродрому
ЗСУ могли уразити на аеродромі «Борисоглєбськ» рідкісні авіаційні боєприпаси – Defense Express
4 жовтня, 20:05
Лідер Словенії підтримав Україну під час Генасамблеї ООН
Прем'єр Словенії заявив, що ігнорування війни в Україні відчинить двері іншим війнам
27 вересня, 22:35
Катар посприяв поверненню українських дітей додому
Le Monde: За сприяння Катару РФ та Україна проведуть обмін тринадцятьма дітьми
27 вересня, 07:52
Еммануель Макрон заявив, що після війни в Україні варто буде переосмислити відносини з Російською Федерацією
Макрон зробив резонансну заяву про перегляд відносин з Росією
23 вересня, 04:21
64-річний Бентлі зник 8 квітня у Донецьку, його тіло було виявлено за 10 днів
Слідчий комітет РФ підтвердив, що російські військові закатували американця в Донецьку
20 вересня, 20:46
Кучеренко зауважує: нинішня газова схема дозволяє дотувати не тільки російських споживачів, а й українських
Ексміністр пояснив, як зупинка російського газового транзиту відіб’ється на пересічних українцях
20 вересня, 07:30

Події в Україні

Росіяни створили фейковий сайт Державної прикордонної служби України
Росіяни створили фейковий сайт Державної прикордонної служби України
Важка битва за Курахове триває: аналітики DeepState повідомили подробиці
Важка битва за Курахове триває: аналітики DeepState повідомили подробиці
Карта бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2024 року
Цьогоріч Україна вдесятеро збільшила виробництво дронів – Мінцифри
Цьогоріч Україна вдесятеро збільшила виробництво дронів – Мінцифри
У справі ДТП з вини посадовця БЕБ Ткачука слідчі хочуть вилучити усю медичну документацію жінки, що залишилася без ніг
У справі ДТП з вини посадовця БЕБ Ткачука слідчі хочуть вилучити усю медичну документацію жінки, що залишилася без ніг
Відключення світла: як діятимуть графіки 18 жовтня
Відключення світла: як діятимуть графіки 18 жовтня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
212K
Українська ескадрилья F-16: The Wall Street Journal повідомила невтішні новини
79K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
68K
Ексгенпрокурор звернувся до своїх колег прокурорів-інвалідів
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2024
20K
У столиці масово зупинився громадський транспорт
16K
Купив інвалідність? Прокурор Хмельниччини відреагував на звинувачення журналіста

Новини

18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві та областях через загрозу російських БпЛА оголошено тривогу
Вчора, 22:36
Виступ Зеленського на Єврораді, розширення зони бойових дій на Куп'янщині. Головне за 17 жовтня
Вчора, 21:00
США представили новий пакет допомоги, Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря: головне за ніч
Вчора, 07:00
Прохолодно та дощитиме: прогноз погоди на 17 жовтня
Вчора, 06:00
У Києві оголошувалась повітряна тривога через БпЛА
Вчора, 04:15

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua