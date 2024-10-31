Збірна України U-21 проведе спаринги з топовими противниками

Підопічні Унаї Мельгоси зіграють з однолітками з Португалії та Італії

Спаринги відбудуться на виїзді у листопаді

Молодіжна збірна України готуватиметься до чемпіонату Європи-2025 товариськими матчами з топовими збірними. У рамках підготовки до фінальної частини молодіжного Євро-2025 підопічні Унаї Мельгоси зіграють з однолітками з Португалії та Італії. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Обидва спаринги відбудуться на виїзді у листопаді.

Відомо, що зустріч з португальцями проведуть 15 листопада. Товариська гра відбудеться в окрузі Лісабона Алверка-ду-Рібатежу. Вона розпочнеться о 19:30 за київським часом.

А матч Італія – Україна відбудеться у Спеції 19 листопада. Спаринг на стадіоні Альберто Пікко стартує о 19:15.

Нагадаємо, що збірна України з футболу розпочала відбір на жіночий чемпіонат Європи-2025. Перший матч вони зіграли проти збірної Косово.

Раніше стало відомо, що молодіжна збірна України поступилася сербам та вийшла на Євро-2025 з другого місця в групі, пропустивши на перше місце одноліткам з Англії.