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Збірна України U-21 проведе спаринги з топовими противниками

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Збірна України U-21 проведе спаринги з топовими противниками
Підопічні Унаї Мельгоси зіграють з однолітками з Португалії та Італії
фото: Анатолій Рєпін

Спаринги відбудуться на виїзді у листопаді

Молодіжна збірна України готуватиметься до чемпіонату Європи-2025 товариськими матчами з топовими збірними. У рамках підготовки до фінальної частини молодіжного Євро-2025 підопічні Унаї Мельгоси зіграють з однолітками з Португалії та Італії. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Обидва спаринги відбудуться на виїзді у листопаді.

Відомо, що зустріч з португальцями проведуть 15 листопада. Товариська гра відбудеться в окрузі Лісабона Алверка-ду-Рібатежу. Вона розпочнеться о 19:30 за київським часом.

А матч ІталіяУкраїна відбудеться у Спеції 19 листопада. Спаринг на стадіоні Альберто Пікко стартує о 19:15.

Нагадаємо, що збірна України з футболу розпочала відбір на жіночий чемпіонат Європи-2025. Перший матч вони зіграли проти збірної Косово.

Раніше стало відомо, що молодіжна збірна України поступилася сербам та вийшла на Євро-2025 з другого місця в групі, пропустивши на перше місце одноліткам з Англії. 

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Теги: Україна Косово Збірна України Італія чемпіонат Європи

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