Запущено сайт на підтримку доброчесних платників податків: які переваги можна отримати

Данило Гетманцев розповів про нововведення у податковій службі

Державна податкова служба України створила сайт на підтримку доброчесних платників податків і назвала його «Територія високого рівня податкової довіри». Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Перший перелік платників податків з високим рівнем дотримання податкового законодавства буде сформовано за результатами четвертого кварталу 2023 року та трьох кварталів 2024 року, наприкінці листопада та вже на початку грудня кожен може перевірити про включення себе до переліку», – йдеться у повідомленні.

На сайті міститься інформація про те, як долучитися до переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства та які переваги можна отримати, перебуваючи в ньому.

«Платники можуть уточнити свої показники на початку грудня та дізнатися чи увійдуть до переліку в своєму електронному кабінеті. Оприлюднення переліку сумлінних платників та середніх значень показників критеріїв надасть можливість платнику порівняти результати своєї діяльності та розрахунків з бюджетом із середніми значеннями цих показників в цілому по України», – зауважив Данило Гетманцев.

Голова комітету переконаний, що ініціатива допоможе налагодити нові, прозорі та відкриті форми спілкування між податковою службою та платниками податків. До того ж, за його словами, підприємства, які будуть включені до переліку, отримають низку переваг в адмініструванні податків, зборів і платежів.

«Йдеться про мораторій на проведення документальних перевірок, окрім деяких їх видів. Також буде скорочено строки камеральних та документальних перевірок при отриманні бюджетного відшкодування та строки надання індивідуальних податкових консультацій. Для таких платників спрощується механізм взаємодії з податковою, оскільки для кожного з них буде визначено комплаєнс-менеджер з метою підвищення якості їх обслуговування», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Верховна Рада 10 жовтня схвалила законопроєкт № 11416-д. Згідно з документом, окремі податки потрібно буде сплатити «заднім числом». Зокрема, військовий збір збільшується з 1,5% до 5%. За розрахунками Мінфіну, це додатково додасть до бюджету 27,3 млрд грн у 2024 році та 107,7 млрд грн 2025 році.

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що підвищення податків збільшить надходження до державного бюджету на 30 млрд грн до кінця 2024 року. Політик нагадав, що підвищується ставка військового збору з 1,5% до 5%. Однак військовий збір для військовослужбовців залишається на рівні 1,5%.