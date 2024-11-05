Українці прокинулись за московським часом: що відомо про збій

Користувачі соцмереж скаржаться на збій в геолокації телефону

У ніч проти 5 листопада в Україні відбувся масовий збій електронних годинників. Також чимало користувачів соцмереж помітили на своїх пристроях змінену геолокацію: замість звичних назв українських міст з’явилися російські та білоруські населені пункти, а в деяких випадках навіть Антарктида. «Главком» розповідає про збій, який змусив українців прокинутися на годину раніше.

Народний депутат та голова комітету з питань економічного розвитку у Верховній Раді Дмитро Наталуха розповів, що вночі, 5 листопада, всі телефони у його будинку перейшли на часовий пояс «Москва».

«Спитав у колег, які теж прокинулись – та сама історія. У когось геопозиція Мінськ, у когось – Курськ, у когось теж Москва. При чому – незалежно від місцезнаходження, як всередині України, так і за її межами», – зауважив нардеп.

скріншот коментарів

Користувачі соцмереж припускають, що збій в Україні стався через дію засобів радіоелектронної боротьби. Тобто Повітряні сили ЗСУ за допомогою РЕБ намагалися змінити курс російських безпілотників.

скріншот коментарів

Користувачі соціальних мереж радять українцям змінити налаштування свого телефону: зайти в налаштування – загальні – дата і час – вимкнути «задавати автоматично».

Нагадаємо, що 16 липня парламент прийняв в цілому законопроєкт №4201 про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній.

Як повідомило джерело BBC, президент Володимир Зеленський закон про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній досі не підписав і не планує цього робити. Однак голова Верховної Ради Руслан Стефанчук переконаний, що очільник України скасує переведення годинників на літній час.

Як повідомлялося, перехід на зимовий час в Україні відбудеться 27 жовтня 2024 року. О 04:00 годинник переведуть на одну годину назад на 03:00, що дасть усім додаткову годину сну.

До слова, український політик, історик та громадський діяч Володимир В'ятрович розкритикував закон про скасування літнього часу. Історик вказав, що таке рішення означає, що сонце влітку вставатиме ледь не о третій годині, а у жовтні темрява наставатиме ще під час робочого дня. Через це значно збільшаться витрати енергії, з якою у нас і так катастрофа і для економії якої і придумано літній час.

Як повідомлялося, заступник міністра енергетики Микола Колісник запевнив: скасування переходу на літній час не вплине на ситуацію зі світлом в Україні, оскільки споживання електроенергії не збільшиться.