У столиці затримано аферистів, які обіцяли за $10 тис. допомогти ухилянтам

Зловмисники пропонували чоловікам ухилитися від мобілізації, обіцяючи працевлаштування та відрядження за кордон

Працівники поліції Києва викрили та затримали двох шахраїв, які обманним шляхом заволодівали значними сумами грошей у військовозобов’язаних. Зловмисники пропонували чоловікам ухилитися від мобілізації, обіцяючи працевлаштування та відрядження за кордон. Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

За перетин кордону на човні фігурант просив $10 тис. Працевлаштування так само коштувало $10 тис., однак ще стільки ж потрібно заплатити за відрядження. Якщо працевлаштований з нього повернеться, то йому повернуть 8 з 10 тис. доларів США.

За даними правоохоронців, двоє киян віком 19 та 35 років, видаючи себе за працівників друкарні, зверталися до чоловіків призовного віку з вигідною пропозицією. Вони запевняли, що можуть влаштувати їх на роботу в свою компанію та організувати відрядження за кордон. За таку послугу шахраї вимагали від своїх жертв $58 тис..

«Жертвами аферистів ставали чоловіки, які бажали уникнути мобілізації. Шахраї вміло грали на їхніх почуттях страху та бажанні захистити своїх близьких», – повідомили в поліції Києва.

Наразі обох зловмисників затримано. Їм повідомили про підозру у вчиненні шахрайства. Правоохоронці продовжують досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що на Київщини правоохоронці викрили масштабну корупційну схему, організовану двома медиками. За грошову винагороду вони пропонували військовозобов’язаним оформити фіктивну інвалідність, що дозволяло ухилитися від мобілізації.