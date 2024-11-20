РФ збільшила кількість бомбардувальників на авіабазах біля України

Збільшення кількості літаків зафіксовано на двох аеродромах у Європейській частині Росії – Енгельсі Саратовської області та Оленья Мурманської області

Росія збільшила кількість своїх бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160 біля кордонів України. Йдеться не лише про літаки Ту-95МС, але також і про літаки Ту-160. Про це повідомив OSINT Telegram-паблік Tracking.

Збільшення кількості літаків зафіксовано на двох аеродромах у Європейській частині Росії – Енгельсі Саратовської області та Оленья Мурманської області.

Так, станом на вечір 18.11 на авіабазі «Оленья» перебували вісім Ту-160 та «Енгельс-2» - 2х.

Загалом використання Ту-160 суттєво нічого не змінює, те ж саме можуть робити Ту-95МС, зауважили у пабліку.

«Інформації щодо спорядження бортів Ту-95МС/Ту-160 немає. Передислокаційних рейсів для зарядки КР Х-101 ми наразі не спостерігаємо», – йдеться у повідомленні.

Загальна кількість стратегічних бомбардувальників Ту-95/160 станом на 18 листопада – 29х одиниць:

Авіабаза «Оленья»

12 бомбардувальників Ту-95МС

вісім бомбардувальників Ту-160.

Авіабаза «Енгельс-2»

чотири бомбардувальники Ту-95МС

два бомбардувальники Ту-160.

Авіабаза «Дягилево»:

три бомбардувальникиТу-95МС.

Нагадаємо, 17 листопада РФ вперше за останні 550 дні застосувала 6х бортів Ту-160 для пусків Х-101. Останній раз Ту-160 приймали участь в атаках ще 18.05.2023.

Зауважимо, що у середу, 20 листопада, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні попередило про ймовірну масовану повітряну атаку, яка може статися вже сьогодні. З міркувань безпеки дипломатичне відомство буде закрито. Як наголосили у посольстві, громадянам США потрібно бути готовими негайно пройти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги.