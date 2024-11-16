Росіяни обступають Курахове: DeepState розповів про ситуацію поблизу міста

Окупанти наближаються впритул до Курахового та захоплюють села в безпосередній близькості до міста

Продовжується тиск противника з північної, південної та східної сторін на місто Курахове на Донеччині. На північ від міста окупанти не зупиняються у своїх спробах закріпитися в селі Сонцівка та повністю його зайняти. Про ситуацію довкола Курахового інформує аналітичний проєкт DeepState.

«Дотискають росіяни і Новоселидівку, але найбільша увага північного фасу Курахового прикута до відтинку Берестки-Іллінка. Щодо цих двох населених пунктів ми писали пост вчора. Іллінка є окупованою, а окремі одиниці піхоти візуально помічаються вже навіть в районі Берестків. Задача кацапів в цьому районі – дійти до Старих Тернів», – пишуть у DeepState.

Також аналітики стверджують, що східні околиці Курахового перебувають постійно під тиском московитів, які здійснюють механізовані штурми, пробують залетіти на окраїну міста, десантувати піхоту, яка намагається закріплятися в приватному секторі. Один з останніх штурмів закінчився успіхом та закріпленням в школі №3, але на даний момент відомо, що будівля була зачищена від ворога.

«Окремо хочеться виділити ситуацію в районі між н.п. Дальнє та Успенівка. "Кишеня", яка утворилася по лінії Антонівка-Катеринівка-Єлизаветівка-Іллінка-Романівка-Ганнівка перебуває під загрозою майбутнього контролю з боку ворога, адже кацапи дуже наполегливо лізуть через Дальнє на Успенівку, маючи успіхи. Останнє село відіграє важливу роль у логістиці та в цілому контролю ситуації для угрупування військ СОУ в «кишені», – написали в Телеграм аналітики проєкту.

Також DeepState стверджує, що на південь від Курахового ситуація незмінна, ворог пробує просуватися по відтинку Ясна Поляна-Максимівка в сторону траси Н15 Запоріжжя-Донецьк, що в майбутньому може стати наслідком перекриття логістики підрозділів СОУ, взявши її, як мінімум, під вогневий контроль.

Нагадаємо, протягом останніх тижнів повідомлялось, що окупанти активно тиснуть на місто Курахове, щоб захопити його до зими.

До слова, росіяни змогли повністю окупувати село Іллінка, яке знаходиться в безпосередній близькості до міста Курахове. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState на своїй сторінці в Телеграм.

Також проєкт DeepState повідомляв напередодні, що росіяни окупували Рівнопіль та просунулись на кількох напрямках.