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    Кримінал

    На Дніпропетровщині у пенсіонерів вкрали майже два мільйони гривень

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    На Дніпропетровщині у пенсіонерів вкрали майже два мільйони гривень

    Зловмисники вкрали сейф із грошима та зброєю

    У Дніпропетровській області пенсіонерів пограбували на 50 тис. доларів та 700 тис. гривень. Про це повідомили у правоохоронних органах, пише УНН.

    «Першого грудня у Дніпропетровській області в селі Мишурин двоє невстановлених чоловіків у камуфляжній формі та із закритими обличчями шляхом злому замка проникли до приватного домоволодіння та здійснили напад на господаря та його дружину 1937 року народження», - йдеться у повідомленні..

    Пенсіонерам погрожували ножем та вимагали віддати гроші.

    Потім зловмисники вкрали сейф з мисливською гладкоствольною рушницею, газовим пістолетом, а також 50 тис. доларів і 700 тис. гривень.

     

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