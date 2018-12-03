На Дніпропетровщині у пенсіонерів вкрали майже два мільйони гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зловмисники вкрали сейф із грошима та зброєю

У Дніпропетровській області пенсіонерів пограбували на 50 тис. доларів та 700 тис. гривень. Про це повідомили у правоохоронних органах, пише УНН.

«Першого грудня у Дніпропетровській області в селі Мишурин двоє невстановлених чоловіків у камуфляжній формі та із закритими обличчями шляхом злому замка проникли до приватного домоволодіння та здійснили напад на господаря та його дружину 1937 року народження», - йдеться у повідомленні..

Пенсіонерам погрожували ножем та вимагали віддати гроші.

Потім зловмисники вкрали сейф з мисливською гладкоствольною рушницею, газовим пістолетом, а також 50 тис. доларів і 700 тис. гривень.