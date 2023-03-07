Наводив ракети на ТРЦ Дніпропетровщини. СБУ затримала ворожого інформатора

СБУ викрила чоловіка, котрий допомагав наводити ворожі ракети по торгових центрах

У ході оперативно-слідчих дій на Дніпропетровщині співробітниками Служби безпеки було виявлено та затримано чоловіка, котрий передавав окупантам інформацію про розташування торгових центрів в області. Про це повідомила СБУ на своїй офіційній сторінці у Facebook.

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Чоловік виявився жителем Новомосковська, він передавав російським спецслужбам дані про базування та переміщення Сил оборони Дніпропетровської області. Крім цього, затриманий координував наведення ворожих ракет на місця масових скупчень людей: торгових центрів, площ та ін. У своїх «звітах» коригувальник змінював назви та називав ці місця «військовими об’єктами».

фото: Facebook СБУ

Взамін окупанти обіцяли своєму «поплічнику» гроші та керівну посаду в адміністрації у разі захоплення регіону.

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«Контррозвідники СБУ задокументували злочинну діяльність ворожого інформатора і затримали його у власному помешканні. За даними слідства, він перебував на постійному зв’язку з представником російської спецслужби, з яким вийшов на контакт в одному з прокремлівських пабліків», – повідомляється в повідомленні відомства.

Чоловік працював на окупантів в очікуванні керівної посади фото: Facebook СБУ

Під час обшуків співробітники Служби безпеки виявили техніку та мобільні телефони, з допомогою яких чоловік контактував з окупантами, а також рашистську символіку. Усе це вилучили.

На підставі зібраних доказів горе-інформатору повідомили про підозру, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії співробітники СБУ проводили разом з колегами з Національної поліції.

Нагадаємо, окупанти хочуть дійти до кордонів Дніпропетровської області, тому продовжують тероризувати область постійними обстрілами та схиляти жителів до співпраці.