На Донеччині школярка викликала поліцію через п’яного вітчима-дебошира

Школярка зателефонувала на 102 і розказала, що вітчим б’є її матір

На Донеччині школярка звернулася до поліції, коли додому прийшов п’яний вітчим та почав бити її матір. Про це повідомляє поліція Донеччини. За її даними, вчора, 23 лютого, о 23 годині сіпвробітниця центру 102 почула у слухавці дитячий голос. Дівчинка швиденько запитала, в якому місті знаходяться поліцейські, а дізнавшись, що за цим номером



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Школярка зателефонувала на 102 і розказала, що вітчим б’є її матір

На Донеччині школярка звернулася до поліції, коли додому прийшов п’яний вітчим та почав бити її матір. Про це повідомляє поліція Донеччини.

За її даними, вчора, 23 лютого, о 23 годині сіпвробітниця центру 102 почула у слухавці дитячий голос. Дівчинка швиденько запитала, в якому місті знаходяться поліцейські, а дізнавшись, що за цим номером обслуговується вся Донецька область, почала говорити.

З’ясувалося, що 11-річна школярка зачинилася в своїй кімнаті, бо вітчим прийшов додому напідпитку та почав «встановлювати свої порядки». Спочатку у них з жінкою виникла словесна перепалка, потім бійка.

«Я чую, як мама кричить, а він її б’є», - розповіла співрозмовниця. На другому поверсі приватного будинку спав її молодший братик, а матір між ударами встигла лише наказати дитині набрати 102.

За 10 хвилин наряд патрульної поліції вже був на місці. Весь цей час дівчина знаходилася на лінії та розповідала оператору, чим займається, як навчається та чи часто в домі бувають такі сварки.

Господиня підтвердила поліцейським слова доньки та написала з цього приводу заяву.

Всього ж у 2017 році поліцейські надали допомогу більш ніж 3 тисячам дітей Донеччини.