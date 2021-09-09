Covid-19 у столиці: кількість хворих щодня зростає

Від початку епідемії на Київщині одужали від коронавірусу понад 125 тис. осіб

Від початку епідемії у Києві підтверджено понад 226 тисяч випадків захворювання

За минулу добу, 8 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 379 осіб. Це на 31 випадок більше, ніж за минулу добу. Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено понад 226 тис. випадків захворювання на Covid-19. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 217 тис.осіб (за добу 8 вересня – 249)

померли понад 5 тис. (за добу – 2)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 130 тис.випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 116 нових хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 125 тис. осіб (за добу 4 вересня – 104)

померли 2813 особи (за добу – 3)

Усього в Україні вчора, 8 вересня, виявили 3 663 нові випадки Covid-19. Також 1 546 пацієнтів одужали, а 61 – помер від ускладнень. До лікарень потрапила 981 людина з підозрою чи підтвердженим діагнозом.

Також найбільше нових випадків зафіксували у Києві (379), Львівській (318), Харківській (302), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях.

Як вже відомо, Україна 13 вересня стане «жовтою». Оприлюднено повний список заборон.