На Харківщині п’яний молодик «замінував» селищну раду

Поліція затримала псевдомінера

Поліцейські викрили чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про замінування селищної ради в Харківській області. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Повідомлення про те, що у Васищівській селищній раді закладена вибухівка, надійшло поліції 30 грудня о 00:32.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку спільно з поліцейськими офіцерами громади встановили особу правопорушника та доставили його до відділу поліції для з’ясування всіх обставин.

Зловмисником виявився 31-річний мешканець селища Васищеве. Чоловік зізнався у скоєному та пояснив правоохоронцям, що вчинив правопорушення під впливом алкоголю.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення про підозру правопорушнику.

Слідчі дії тривають.

Як повідомлялося, нещодавно Дніпровський районний суд Києва покарав чоловіка за неправдиве повідомлення про підготовку вибуху.

Раніше повідомлялося, що киянин замінував власний будинок, бо йому стало нудно.

Також киянин влаштував переполох у передмісті, «замінувавши» магазин.