У Києві псевдомінер хотів «підірвати» святковий парад. Суд оцінив невдалий жарт

Чоловік зателефонував в контактний центр Київської міської держадміністрації і повідомив про фейковий вибух

Чоловік у стані алкогольного сп’яніння розповсюдив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху

Дніпровський районний суд Києва покарав чоловіка за неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. Йому призначено три роки позбавлення волі, які замінено на два роки іспитового терміну, повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 13 грудня.

21 серпня обвинувачений разом зі своїм знайомим розпивав алкогольні напої. Ближче до обіду чоловік взяв мобільний телефон знайомого і зателефонував в контактний центр Київської міської держадміністрації. У ході розмови з черговим оператором він повідомив про вибух під час святкувань з нагоди 30-річчя Незалежності України.

У суді чоловік повністю визнав вину. Зізнався, що має намір «підірвати» парад під час святкування з нагоди 30-річчя Незалежності України.

Звільнивши від реальної міри покарання, суд поклав на обвинуваченого низку обов’язків: прибувати за кожною вимогою до суду; цілодобово не залишати місце постійного проживання без дозволу суду; повідомляти суд про зміну свого місця проживання або роботи.

Також Феміда змінила запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт до набрання вироком законної сили.

Як повідомляв «Главком», шестирічний учень на Полтавщині повідомив про замінування свого навчального закладу. Інцидент стався у гімназії села Розсошенці у вересні цього року.

Під час обстеження прилеглої території та приміщень закладу правоохоронці не виявили жодних вибухових пристроїв.

Раніше повідомлялося, що киянин замінував власний будинок, бо йому стало нудно (фото). Також киянин влаштував переполох у передмісті, «замінувавши» магазин.