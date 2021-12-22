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    Поліція затримала харків'янина, який залишив у метро коробку з «бомбою»

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    Вибухотехніки, які приїхали на виклик, не виявили всередині коробки вибухівки чи вибухонебезпечних речовин - Поліція затримала харків'янина, який залишив у метро коробку з «бомбою»
    Вибухотехніки, які приїхали на виклик, не виявили всередині коробки вибухівки чи вибухонебезпечних речовин
    фото: hk.npu.gov.ua

    57-річний чоловік залишив коробку у вестибюлі станції метро та повідомив, що в ній знаходиться бомба

    У середу, 22 грудня, 57-річний харківчанин приніс у метро коробку нібито з «вибухівкою» всередині, однак поліція не виявила бомбу. Про це інформує пресслужба поліції Харківщини.

    Зазначається, що чоловік залишив коробку у вестибюлі станції «Проспект Гагаріна» та повідомив, що в ній знаходиться бомба.

    Вибухотехніки, які приїхали на виклик, не виявили всередині вибухівки чи вибухонебезпечних речовин. Поліція встановила особу правопорушника й з’ясовує його мотиви.

    Затриманий псевдомінер, фото: hk.npu.gov.ua
    Затриманий псевдомінер, фото: hk.npu.gov.ua

    За даним фактом відкрили кримінальне провадження про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. За цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від двох до шести років.

    Раніше 19 грудня у Києві обмежили роботу залізничних вокзалів через повідомлення про замінування.

    Також у Києві псевдомінер хотів «підірвати» святковий парад. Суд оцінив невдалий жарт.

    Теги: Харків Національна поліція України кримінал метро замінування
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    Поліція затримала харків'янина, який залишив у метро коробку з «бомбою»