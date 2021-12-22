Поліція затримала харків'янина, який залишив у метро коробку з «бомбою»
57-річний чоловік залишив коробку у вестибюлі станції метро та повідомив, що в ній знаходиться бомба
У середу, 22 грудня, 57-річний харківчанин приніс у метро коробку нібито з «вибухівкою» всередині, однак поліція не виявила бомбу. Про це інформує пресслужба поліції Харківщини.
Зазначається, що чоловік залишив коробку у вестибюлі станції «Проспект Гагаріна» та повідомив, що в ній знаходиться бомба.
Вибухотехніки, які приїхали на виклик, не виявили всередині вибухівки чи вибухонебезпечних речовин. Поліція встановила особу правопорушника й з’ясовує його мотиви.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. За цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від двох до шести років.
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