На Херсонщині підлітки живцем спалили безхатька

За інформаціює поліції, до злочину причетний один підліток. Однак, як повідомляють ЗМІ, підпалили чоловіка двоє хлопців.

Обгоріле тіло чоловіка знайшли біля паркану серед білого дня

В смт Велика Олександрівка, що на Херсонщині, посеред вулиці знайшли обгоріле тіло мертвого чоловіка. Про це повідомляє поліція Харківської області.

«Вчора, 8 жовтня, в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини близько 20:15 зателефонувала медпрацівник із смт Велика Олександрівка Бериславського району. Вона повідомила, що на одній із вулиць біля паркану лежить обгоріле тіло мертвого чоловіка. За вказаною адресою терміново виїхали слідчо-оперативні групи місцевого підрозділу поліції та обласного главку», - розповідають у поліції.

Поліцейські з’ясували, що потерпілий отримав опіки внаслідок підпалу одягу. Під час проведення першочергових слідчо-розшукових заходів правоохоронці встановили ймовірного підозрюваного.

Заступник начальника слідчого управління обласного главку поліції розповів Віталій Марчук, потерпілим виявився 41-річний місцевий мешканець. За попередніми даними, чоловік зловживав спиртними напоями. Під час проведення необхідних першочергових слідчих та оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до скоєння підпалу одягу потерпілого може бути причетним 14-річний житель селища. Відомо, хлопець раніше вже потрапляв в поле зору поліції.

Зазначають, нині підліток затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.4 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Вирішується питання про оголошення затриманому підозри в скоєнні особливо тяжкого злочину та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Зауважиом, як пише "Обозреватель" з посиланням на власні джерела, чоловіка підпалили, коли він спав на узбіччі однієї з вулиць. При цьому повідомляється, що до злочину можуть бути причетні двоє підлітків, а не один. Також відомо, що у померлого не було постійного місця проживання.