На Херсощині знайшли задушеною дівчинку, яку шукали чотири доби

Поліцейські встановлюють особу, причетну до вбивства дитини

Сьогодні, 11 березня, у с. Щасливому Херсонської області було знайдене тіло розшукуваної семирічної Марії Борисової. В ході візуального огляду поліцейські встановили, що смерть дитини була насильницькою. Наразі проводяться слідчо-розшукові заходи для встановлення підозрюваного в умисному вбивстві малолітньої дитини.

Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонщини.

Як повідомив начальник поліції Херсонської області Олександр Прокудін, сьогодні під час повторного огляду території населеного пункту в недобудованій нежитловій споруді знайшли труп безвісно зниклої дівчинки, пошуки якої тривали четверту добу.

При візуальному огляді на тілі дитини виявлені видимі тілесні ушкодження. Попередньою причиною смерті дівчинки є механічна асфіксія, тобто удушення.

Нині кримінальне провадження, відкрите раніше за фактом зникнення дівчинки, перекваліфіковане на п. 2 ч. 2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини).

Наразі вживаються усі необхідні слідчі та розшукові заходи для встановлення підозрюваного та обставин смерті дівчинки. Розслідування перебуває на контролі керівництва Національної поліції України та обласного главку поліції.

До слова, у Запорізькій області в будинку без опалення та електропостачання помер п’ятимісячний малюк.