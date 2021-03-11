Житель Одещини убив сусідку сокирою і переховувався на Вінниччині

Зі слів затриманого, він вдарив потерпілу сокирою по голові

На пошуки підозрюваного правоохоронцям знадобилося менше двох ді

48-річного жителя Одещини, якого підозрюють у жорстокому вбивстві своєї 59-річної сусідки, затримали поліцейські.

Чоловік переховувався у родичів у Вінницькій області. Щоб розшукати його, правоохоронцям знадобилося менше двох діб, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеські області.

59-річну жительку Нерубайської сільської громади з ознаками насильницької смерті виявили на власному подвір’ї. За цим фактом було розпочате кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Того ж дня в ході розслідування поліцейські виявили скривавлені речі і ймовірне знаряддя злочину – сокиру, що належали 48-річному сусідові вбитої.

На пошуки підозрюваного правоохоронцям знадобилося менше двох діб. Чоловіка затримали в одному з населених пунктів у Вінницькій області, куди той подався, сподіваючись уникнути відповідальності

Зі слів затриманого, він вдарив потерпілу сокирою по голові, коли та фарбувала ворота. Однак чітко пояснити причину свого вчинку чоловік не зміг.

Правопорушнику слідчі оголосили підозру в умисному вбивстві та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз, у тому числі судово-психіатричну. Якщо підозрюваного визнають осудним, йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Нагадаємо, на Вінниччині затримали чоловіка, якій катував пенсіонерку.