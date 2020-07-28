На Хмельниччині на хабарі затримали начальника Фіскальної служби



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На Хмельниччині на хабарі затримали начальника Фіскальної служби Фото: ДБР

Податківцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна

Слідчі Головного слідчого управління ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора 27 липня 2020 року затримали начальника підрозділу податкової міліції Головного управління ДФС у Хмельницькій області та його посередника після одержання чергової частини неправомірної вигоди в сумі 5 000 доларів США (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, начальник підрозділу податкової міліції за участю посередника вимагав та одержав неправомірну вигоду за сприяння та усунення перешкод у ліквідації приватного підприємства.

Зазначених осіб затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі проводяться обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів кримінального провадження, а також інші першочергові слідчі та процесуальні дії.

На даний час вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснює Головне оперативне управління ДБР та Управління спеціальних розслідувань у Хмельницькій області ДСР Нацполіції України.