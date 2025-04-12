На Харківщині чоловік украв з могили військового дрон

Інцидент стався на одному з кладовищ Чугуївського району

Зникнення пам’ятного символу помітила дружина військового та повідомила про це поліцію

У Харківській області з могили військового зник пам’ятник-символ у вигляді дрона. Підозрюваного у крадіжці затримали. Тепер йому загрожує покарання за наругу над могилою. Як інформує «Главком», про це повідомили в поліції Харківської області.

Інцидент стався на одному з кладовищ Чугуївського району. Військовослужбовець захищав Україну, виконуючи завдання, пов’язані із використанням безпілотників. Щоб ушанувати його пам’ять, рідні замовили надгробний символ у вигляді дрона.

Зникнення пам’ятного символу помітила дружина військового та повідомила про це поліцію.

Правоохоронці встановили чоловіка, імовірно, причетного до наруги над могилою. Ним виявився 29-річний місцевий житель. Дрон повернули рідним полеглого захисника.

Символічний дрон, який украв зловмисник фото: hk.npu.gov.ua

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України, тобто за наругу над могилою.

За цією статтею загрожує обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років.

Нагадаємо, суд покарав мешканця Львівщини за наругу над могилами Січових Стрільців.

Також правоохоронці розслідують інцидент із наругою над могилою військовослужбовця та пошкодженням державного прапору у Сумах.

Крім того, в Одеській області двоє підлітків пошкодили пам’ятні портрети на могилах українських бійців.