Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Харківщині чоловік украв з могили військового дрон

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
На Харківщині чоловік украв з могили військового дрон
Інцидент стався на одному з кладовищ Чугуївського району
фото: hk.npu.gov.ua

Зникнення пам’ятного символу помітила дружина військового та повідомила про це поліцію

У Харківській області з могили військового зник пам’ятник-символ у вигляді дрона. Підозрюваного у крадіжці затримали. Тепер йому загрожує покарання за наругу над могилою. Як інформує «Главком», про це повідомили в поліції Харківської області.

Інцидент стався на одному з кладовищ Чугуївського району. Військовослужбовець захищав Україну, виконуючи завдання, пов’язані із використанням безпілотників. Щоб ушанувати його пам’ять, рідні замовили надгробний символ у вигляді дрона.

Зникнення пам’ятного символу помітила дружина військового та повідомила про це поліцію.

Правоохоронці встановили чоловіка, імовірно, причетного до наруги над могилою. Ним виявився 29-річний місцевий житель. Дрон повернули рідним полеглого захисника.

Символічний дрон, який украв зловмисник
Символічний дрон, який украв зловмисник
фото: hk.npu.gov.ua

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України, тобто за наругу над могилою.

За цією статтею загрожує обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років.

Нагадаємо, суд покарав мешканця Львівщини за наругу над могилами Січових Стрільців. 

Також правоохоронці розслідують інцидент із наругою над могилою військовослужбовця та пошкодженням державного прапору у Сумах.

Крім того, в Одеській області двоє підлітків пошкодили пам’ятні портрети на могилах українських бійців.

Читайте також:

Теги: Харків військові поховання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Туреччина встановила новий рекорд з експорту військової продукції
Туреччина встановила новий рекорд з експорту військової продукції
13 березня, 09:06
Очільник країни подякував воїнам за Курську операцію
«Виконала своє завдання» – Зеленський про Курську операцію
14 березня, 19:17
Росіянин знищив свого командира роти та здався в полон
Окупант зізнався, що вбив командира роти через голод
23 березня, 14:31
У 1980-х роках митрополит Російської православної церкви Никодим Руснак незаконно вивіз реліквію зі Львова
ЗСУ біля Курщини знайшли крісло митрополита Шептицького, яке викрав росіянин у 1980-х
26 березня, 18:07
Командир у 3 ОШБр: Є багато хлопців, які хочуть служити саме у нас
Командир роти з 3 ОШБр розповів, чи ефективні на полі бою мобілізовані ув’язнені
28 березня, 05:38
Одним скидом ліквідували шість окупантів. Військові показали роботу ударних дронів
Одним скидом ліквідували шість окупантів. Військові показали роботу ударних дронів
31 березня, 11:37
Влітку у США буде великий військовий парад
День народження Трампа заплановано відсвяткувати військовим парадом
8 квiтня, 10:13
«Пожежа – горить господарча споруда», – написав Терехов
Війська РФ ударили по Харкову: почалася пожежа
8 квiтня, 21:35
Захисники зазнали поранень, виконуючи бойові завдання на Донеччині та в Курській області
Президент відвідав поранених бійців у Кривому Розі та нагородив їх за службу
Вчора, 19:27

Кримінал

На Харківщині чоловік украв з могили військового дрон
На Харківщині чоловік украв з могили військового дрон
Підозрюваного у смертельному побитті дівчини на Буковині взято під варту без права застави
Підозрюваного у смертельному побитті дівчини на Буковині взято під варту без права застави
Загибель дівчини на Буковині. 18-річному хлопцю оголошено підозру
Загибель дівчини на Буковині. 18-річному хлопцю оголошено підозру
Пасинок підозрюваного головного психіатра ЗСУ намагається вивести з-під арешту люксовий кросовер
Пасинок підозрюваного головного психіатра ЗСУ намагається вивести з-під арешту люксовий кросовер
«Я простий хлопець з Чернігова». Насіров прокоментував скасування своєї мобілізації
«Я простий хлопець з Чернігова». Насіров прокоментував скасування своєї мобілізації
В Івано-Франківську затримано чоловіка, який вкусив працівника ТЦК
В Івано-Франківську затримано чоловіка, який вкусив працівника ТЦК

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 квітня 2025
62K
Лазарева субота 2025: що дозволено і заборонено робити 12 квітня
44K
Келлог зробив гучну заяву про розподіл України. The Times показала карту
28K
Трамп пройшов медогляд та похизувався результатами
12K
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:19
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Санкції проти пропагандистів та допомога від «Рамштайну». Головне за 11 квітня
Вчора, 21:17
11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
10 квiтня, 21:36
У Києві та низці областей тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
10 квiтня, 21:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua