Вкрали речі, пошкодили прапор. У Сумах вандали понівечили могилу військового

Про інцидент поліції повідомила дружина загиблого, яка вранці виявила зникнення пам’ятних речей з місця поховання

Правоохоронці встановили, що було пошкоджено державний прапор

Поліція розслідує факт наруги над могилою військовослужбовця у Сумах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Сумської області.

Так, про інцидент поліції повідомила дружина загиблого, яка вранці виявила зникнення пам’ятних речей з місця поховання. Окрім того, правоохоронці встановили, що було пошкоджено державний прапор України.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою).

Правоохоронці закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини злочину або осіб, причетних до нього, повідомити до найближчого відділення поліції або за номером 102.

Розслідування триває, правоохоронці здійснюють оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, на Одещині пошкодили пам’ятні портрети на могилах двох українських воїнів. Правоохоронці встановили причетних – ними виявилися двоє 13-річних хлопців, повідомляє поліція Одещини.

Інцидент стався у Курісовській ОТГ Березівського району. Як виявилося, підлітки бешкетували на місцевому цвинтарі. За даними поліції, обидва – з сімей, що перебувають на обліку як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Також Липовецький районний суд виніс вирок зловмиснику, який осквернив могилу військовослужбовця. Чоловік проведе за ґратами чотири роки ув’язнення. 30-річний житель Турбівської територіальної громади 8 грудня минулого року вчинив наругу над місцем поховання загиблого захисника України та втік з місця події. Правоохоронці з’ясували, що обвинувачений бувши п'яним на могилі військового навмисно зірвав з хреста його фото та викинув статуетку.