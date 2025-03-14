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«Виконала своє завдання» – Зеленський про Курську операцію

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Виконала своє завдання» – Зеленський про Курську операцію
Очільник країни подякував воїнам за Курську операцію
фото: Офіс президента

Зеленський: Військові впоралися, зараз ситуація на Курщині складна

Президент Володимир Зеленський заявив, що основною задачею Курської операції було відтягнути війська з Покровська, Харківського напрямку і Сум. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву главу держави під час зустрічі з журналістами, передає «Укрінформ».

«Ситуація на Курщині зрозуміло, що дуже складна. Задачею Курської операції було відтягнути війська на себе з Покровська, Харківського напрямку і Сум. Наші хлопці абсолютно героїчні, вони взяли на себе такий міцний удар. Першим тиск спав на Харківському напрямку. Вони (росіяни - ред.) відірвали звідти на Курщину максимально свої війська. Потім вони почали забирати зі Східного напрямку, але не полишали своєї головної задачі - Покровська. Ми все це розуміли. Просто люди міцні, які розуміли, що в якийсь момент є шанс, що росіяни зупиняться на Покровському напрямку. Так воно і вийшло. Покровський напрямок - ситуація стабілізована, як і на Харківському напрямку», – розповів Зеленський.

Очільник країни подякував воїнам за Курську операцію.

«Я вважаю, що вона своє завдання виконала. Я думаю, що на Покровському напрямку зараз ситуація стабільна, і буде дуже непросто знову знайти можливість окупувати Покровськ», – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розповів деталі перемовин із російським диктатором і навів непідтверджену офіційними джерелами інформацію стосовно українських військових.

Раніше Генштаб ЗСУ заявив, що інформація про нібито оточення окупантами українських підрозділів на Курщині не відповідають дійсності. Росіяни поширюють такі повідомлення заради політичних цілей і тиску на Україну та партнерів. 

«Ситуація за добу суттєвих змін не зазнала. Бойові дії в операційній зоні угруповання військ «Курськ» продовжуються. Підрозділи Сил оборони України здійснили перегрупування, відійшли на більш вигідні рубежі оборони та виконують визначені їм завдання на території Курської області. Наші воїни відбивають наступальні дії противника та завдають йому ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї», – йдеться у повідомленні.

Також Путін оголосив, що Москва згодна з пропозиціями про припинення бойових дій, однак «є питання», які ще треба обговорити. За словами Путіна, Росія нібито виступає за перемир'я з Україною на 30 днів, але є «нюанси», зокрема, йдеться про Курську область РФ. Він також вимагає, аби під час перемирʼя Україна припинила мобілізацію та отримання зброї.

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Теги: росія Генштаб військові Володимир Зеленський Україна президент росіяни

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