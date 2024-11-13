Наруга над могилами воїнів: прокуратура просить відправити на лікування підозрювану

20 червня на території Аскольдової могили в Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України

Жінка неодноразово перебувала на стаціонарному лікуванні у медзакладах, що надають психіатричну допомогу

Київська міська прокуратура завершила розслідування щодо підозрюваної, яка розгромила могили загиблих захисників України. Експертиза довела, що жінка не усвідомлювала свої дії через психічні розлади. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 червня 2024 року вночі 60-річна жінка зайшла на територію парку «Аскольдова могила» та з невідомих причин почала зривати та ламати пам’ятні таблички, розбивати лампадки та нівечити державний прапор України на місцях поховання загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла з позивним «Да Вінчі», Андрія Пильщикова з позивним «Джус», а також Павла Петриченка.

За даними правоохоронців, жінка неодноразово перебувала на стаціонарному лікуванні у медзакладах, що надають психіатричну допомогу.

Судово-медична експертиза показала, що жінка за своїм психічним станом не усвідомлює свої дії та не здатна керувати ними.

За результатами розслідування правоохоронці направили до суду клопотання про застосування щодо жінки примусових заходів медичного характеру.

До підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку особи.

Як повідомлялося, 20 червня зранку на території Аскольдової могили в Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла з позивним Да Вінчі, Андрія Пильщикова з позивним Джус, а також Павла Петриченка.