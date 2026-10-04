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На Хмельниччині суд виправдав жінку, яка зарізала свого чоловіка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Хмельниччині суд виправдав жінку, яка зарізала свого чоловіка
Волочиський райсуд виніс жінці виправдальний вирок
фото з відкритих джерел

Чоловік регулярно знущався над дружиною та намагався втопити

У Хмельницькій області суд виправдав жінку, яка під час самооборони вбила чоловіка-аб'юзера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як ідеться у вироку Волочиського райсуду, подружнє життя між жінкою (особою з інвалідністю II групи) та її чоловіком суттєво погіршилося протягом останніх чотирьох років. Чоловік, регулярно зловживаючи алкоголем, вчиняв систематичне домашнє насильство: погрожував, бив дружину, відбирав кошти, нищив майно, виганяв її на мороз і вимагав переоформити на нього успадковані земельні паї. Факт попередніх побиттів підтвердили свідки та фотографії гематом і набряків на її тілі в месенджері Viber.

Увечері 12 липня 2025 року п’яний чоловік учинив черговий скандал через нібито зниклий телефон: розбив телевізор, вирвав у дружини пасмо волосся, розтрощив люстру, зачинив вхідні двері на ключ та перекрив шляхи для втечі.

Далі нападник затягнув жінку до ванної кімнати, силою утримував під холодною водою та погрожував утопити. Коли потерпіла вирвалася, чоловік схопив кухонний ніж і порізав їй руку, погрожуючи вбити. Намагаючись захиститися, жінка схопила інший ніж та виставила його перед собою. Під час подальшого руху на неї чоловік отримав один проникаючий удар у ділянку грудної клітки.

Одразу після цього жінка намагалася надати домедичну допомогу, а не знайшовши ключів від зачинених дверей, вилізла через вікно й побігла до сусідів кликати швидку. Попри зусилля медиків, чоловік помер у лікарні через кілька годин від внутрішньої кровотечі.

Орган досудового розслідування кваліфікував дії жінки за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Проте суд, дослідивши висновки ДНК-експертиз, показання свідків-сусідок (які бачили мокре волосся жінки та синці), висновки судово-медичних експертиз про наявність у жінки свіжих травм та стан психологічного стресу, зробив висновок про реальність загрози її життю.

За висновками суду, застосування жінкою ножа відбулося в межах одного безперервного епізоду насильства для відбиття нападу озброєного чоловіка в замкненому приміщенні.

Згідно з ч. 5 ст. 36 Кримінального кодексу України, не є перевищенням меж необхідної оборони і не тягне кримінальної відповідальності застосування зброї чи будь-яких інших предметів для захисту від нападу озброєної особи, незалежно від тяжкості шкоди, завданої нападнику.

Оскільки жінка захищалася від озброєного агресора в умовах прямої загрози власному життю, у її діях відсутній склад кримінального правопорушення.

Волочиський районний суд Хмельницької області ухвалив визнати жінку невинуватою за обвинуваченням за ч. 2 ст. 121 КК України та повністю виправдати у зв'язку з відсутністю в її діянні складу злочину. Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання – скасувати.

Цивільний позов матері загиблого про відшкодування моральної шкоди на суму 1,5 млн грн суд залишив без розгляду (з роз'ясненням права подати позов у порядку цивільного судочинства).

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів із дня його проголошення.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Львова ухвалив вирок обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку. Згідно з текстом вироку, 20-річний обвинувачений отримав довічне ув'язнення.

Суд визнав В’ячеслава Зінченка винним за двома статтями Кримінального кодексу України. За ч. 1 ст. 263 («Незаконне поводження зі зброєю») йому призначено чотири роки позбавлення волі, а за ч. 2 ст. 115 («Умисне вбивство») – довічне ув'язнення.

Також суд частково задовольнив цивільний позов доньки загиблої Софії Особи. За рішенням суду, Зінченко повинен відшкодувати їй 5 млн грн.

Як повідомляв «Главком», ввечері 19 липня 2024 року, В'ячеслав Зінченко, перебуваючи у внутрішньому дворі будинку у Львові, здійснив постріл зі стрілецької зброї калібром 9х18 у голову громадської діячки Ірини Фаріон. У результаті потерпілій було спричинено багатоуламкове наскрізне проникаюче вогнепальне ураження головного мозку, забій мозку важкого ступеня та кому. Від цих важких травм мовознавиця померла у лікарні Святого Пантелеймона о 23:20 год 19 липня.

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Теги: вбивство домашнє насильство вирок суд Хмельниччина

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