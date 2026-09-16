Апеляція стала на бік журналістів у справі за позовом Головача – податківця часів Януковича

Суд скасував попереднє рішення на користь експосадовця та повністю відмовив йому у задоволенні позову

Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського районного суду Києва у справі за позовом колишнього керівника податкової міліції Андрія Головача про захист честі, гідності та ділової репутації. Апеляційна інстанція ухвалила нове рішення, яким повністю відмовила експосадовцю в задоволенні позову. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський апеляційний суд.

скриншот із kas.gov.ua

Справа стосувалася висловлювань бізнесмена Олега Авер'янова під час інтерв'ю на одному з телеканалів, а також коментаря журналіста Романа Бочкали. Головач вважав поширені відомості недостовірними та такими, що порушують його честь, гідність і ділову репутацію.

«У хід ідуть суди. Так, ексголова податкової міліції Андрій Головач, який за часів регіоналів збирав данину у вигляді відсотків бізнесу з українських підприємств, подав до «найгуманнішого в світі» Печерського райсуду позов до мене і низки медіа про захист його честі, гідності та ділової репутації. При цьому за чотири роки розгляду цієї справи сам Головач так і не з'явився на жодне засідання – вочевидь, розуміючи безпідставність і безперспективність своїх претензій», – заявляв журналіст у грудні 2024 року.

9 грудня 2024 року Печерський районний суд Києва задовольнив позов Головача, визнавши окремі висловлювання Авер'янова та Бочкали недостовірними й такими, що порушують честь і гідність позивача. Відповідачі оскаржили це рішення, а в жовтні 2025 року було відкрито апеляційне провадження.

Під час розгляду апеляції представники відповідачів заявили про порушення процесуального законодавства судом першої інстанції. Представник Головача Максим Колосар заперечував проти задоволення скарг та наполягав на законності попереднього рішення.

За результатами розгляду колегія суддів задовольнила апеляційні скарги Авер'янова та Бочкали, скасувала рішення Печерського райсуду та ухвалила нове – повністю відмовити Андрію Головачу в задоволенні позову.

Рішення набрало законної сили після проголошення, однак його можна оскаржити в касаційному порядку протягом 30 днів. За даними «СтопКору», ще два аналогічні позови Головача до представників медіа розглядає Оболонський районний суд Києва.

Нагадаємо, «Главком» раніше писав, що Андрій Головач очолював податкову міліцію у 2010-2014 роках. У 2016 році його затримали у справі щодо незаконного відшкодування ПДВ на понад 3 млрд грн. Згодом Головач уклав угоду зі слідством, а до державного бюджету було сплачено 130 млн грн. У 2018 році суд достроково погасив його судимість.