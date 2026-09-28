Суд оголосив вирок у справі про вбивство двох школярів у Шаргороді

Вбивство сталося 10 вересня 2025 року

Вінницький міський суд визнав винним 24-річного Олексія Пономарьова в умисному вбивстві двох підлітків у Шаргороді та призначив йому довічне позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Вбивство сталося 10 вересня 2025 року. За матеріалами справи, 15- та 16-річні хлопці їхали разом з обвинуваченим в одному автобусі. Між ними виник словесний конфлікт. Після того як підлітки вийшли на зупинці, чоловік пішов за ними та напав із ножем. Одному він завдав п’ять ударів, іншому – дванадцять. Від отриманих травм обоє померли на місці.

Після вбивства чоловік утік, але за кілька годин його розшукали та затримали. У суді прокурори довели, що злочин був вчинений на ґрунті попередніх неприязних стосунків із потерпілими. Обвинувачений визнав свою вину.

Нагадаємо, вранці 10 вересня у місті Шаргород, що у Жмеринському районі Вінницької області, було виявлено тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. Як повідомила народна депутатка України IX скликання Лариса Білозір, трагедія сталася близько 7:30 у центрі міста. За її словами, неподалік лікарні невідомий молодик жорстоко вбив двох підлітків – учнів 10 та 11 класу, які йшли до школи.

Як повідомляв «Главком», вбитими були жителі Шаргородської територіальної громади – учні Шаргородського ліцею №2 Владислав Бевз та Микола Білик.