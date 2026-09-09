Суд ЄС відхилив позов Угорщини проти використання активів РФ

Будапешт намагався скасувати рішення, яке дозволило спрямовувати доходи від заморожених російських активів на підтримку України

Генеральний суд Європейського Союзу відхилив позов Угорщини щодо рішення про використання доходів від заморожених активів російського центрального банку для допомоги Україні. Суд зазначив, що не має юрисдикції розглядати це питання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Позов Угорщина подала проти Ради Європейського Союзу та Європейського фонду миру. Будапешт оскаржував рішення Ради ЄС, ухвалене у травні 2024 року, яке заклало правові підстави для спрямування прибутків від заморожених російських активів на підтримку України.

Йдеться не про передачу самих заморожених активів Росії, а про доходи, отримані від їх оподаткування. Рішення ЄС передбачало, що майже всі такі надходження спрямовуватимуть до Європейського фонду миру.

Через цей фонд державам-членам Євросоюзу компенсують частину витрат на військову допомогу Україні. Таким чином, прибутки від російських активів використовуються для фінансування підтримки Києва.

Угорська влада заявляла, що рішення Ради ЄС ухвалили без належного врахування позиції Будапешта. На думку угорської сторони, під час його ухвалення були порушені процедури узгодження між державами-членами.

У Будапешті також стверджували, що рішення суперечить принципу рівності країн Євросоюзу та ставить під сумнів демократичні принципи функціонування блоку.

У липні Угорщина звернулася до суду із відповідним позовом. 25 серпня суд прийняв його до розгляду, однак у середу, 9 вересня, відхилив справу, вказавши на відсутність юрисдикції для її розгляду.

Рішення Суду ЄС стало черговим етапом суперечки всередині Євросоюзу щодо використання російських активів для підтримки України.

Нагадаємо, уряд Бельгії наразі не підтримує використання заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні. Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявляв, що країна не готова змінювати свою позицію щодо цього питання.