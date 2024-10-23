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М'які іграшки замість тепловізорів: киянин ошукав військових та їхніх рідних

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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М'які іграшки замість тепловізорів: киянин ошукав військових та їхніх рідних
Під час досудового розслідування було виявлено 23 постраждалих від шахрайських дій обвинуваченого
фото: пресслужба прокуратури

У посилки, замість замовлених товарів, чоловік цинічно вкладав м’які іграшки, пластикові стакани, сірники та порожні коробки

У Києві чоловік ошукав військових та їх родичів на 280 тис. грн, продаючи неіснуючі тепловізори та дрони. Про це повідомила  пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, чоловік шукав у соціальних мережах оголошення від військових, їхніх родин та волонтерів, які шукали спорядження, таке як тепловізори, системи РЕБ, дрони, аптечки й турнікети. Він представлявся волонтером, який міг допомогти з придбанням цих речей, та приймав передоплату на свою банківську картку.

Отримавши кошти, чоловік створював фальшиву товарно-транспортну накладну в поштовому додатку й надсилав її покупцям як підтвердження відправлення товару. Проте, у посилки, замість замовлених товарів, чоловік цинічно вкладав м’які іграшки, пластикові стакани, сірники та порожні коробки.

Під час досудового розслідування було виявлено 23 постраждалих від шахрайських дій обвинуваченого. Загальна сума матеріальних збитків склала 280 тисяч гривень.

«Дніпровська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт за обвинуваченням у шахрайстві 26-річного киянина, який через мережу Інтернет продавав неіснуючі товари для військових (ч.ч. 1, 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України)», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що невідомий зловмисник проник до припаркованого автомобіля військовослужбовця ЗСУ. Розбивши вікно дверей пікапа, злочинець викрав цінне військове обладнання, серед якого була сучасна радіоелектронна боротьба (РЕБ) станція, а також тактичне спорядження та інші особисті речі військового. 

Теги: прокуратура інтернет розслідування чоловік злочинець

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